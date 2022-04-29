Нідерланди відновили роботу посольства в Києві

Про це 29 квітня заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, передає NOS.

"Сьогодні відкриється посольство Нідерландів у Києві", – заявив він перед щотижневим засіданням Кабміну.

Незадовго до вторгнення Росії посольство переїхало зі столиці Києва до Львова. Наразі невелика частина персоналу знову повернеться до Києва.

Хукстра наголосив, що посольство в столиці важливе, бо є тісна співпраця з Україною. Він також зазначив, що Нідерланди об’єднали зусилля з іншими країнами, які вже повернули співробітників посольства до Києва.

Додамо 26 квітня стало відомо, що посольство Нідерландів у Москві припинило видачу короткострокових віз росіянам.