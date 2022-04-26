Нідерланди не видаватимуть візи росіянам через висилку дипломатів з Москви
Посольство Нідерландів у Москві припинило видачу короткострокових віз росіянам
Про це повідомляє NL Times з посиланням на МЗС країни.
Після висилки 15 дипломатів, співробітників залишилося мало, щоб керувати консульським відділом на повну потужність. Тому короткострокові візи більше не можуть бути видані. Винятки можливі з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, виїзд з політичних причин.
За словами речника міністерства, в середньому 150 росіян щотижня звертаються за візою для короткочасного перебування в Нідерландах. Невідомо, скільки часу буде діяти цей захід.
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