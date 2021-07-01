"Манчестер Юнайтед" домовився про трансфер нападника за 100 млн євро
Вінгер дортмундської "Борусії" Джейдон Санчо перейде в "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє у Twitter авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
Джейдон Санчо продовжить кар'єру в АПЛ. "Ман Юнайтед" домовився з дортмундською "Борусією" про трансфер 21-річного англійця за 90 млн євро. Сума може вирости ще більше, в угоді прописані бонуси.
За інформацією джерела, Санчо отримає п'ятирічний контракт. Фінансові умови не відомі. Але раніше повідомлялося, що він буде заробляти в МЮ понад 250 тис. фунтів на тиждень.
Джейдон Санчо є вихованцем "Манчестер Сіті". У 2017 році "Борусія" виклала за нього 7 млн євро. Зараз Transfermarkt оцінює 21-річного англійця у 100 млн євро - це четвертий показник серед всіх футболістів світу.
У сезоні, який минув, Санчо провів 38 матчів, забив 16 м'ячів і віддав 20 асистів.
- 26 травня у Гданську у фіналі Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" програв "Вільярреалу" по пенальті після нічиєї 1:1 в основний та додатковий час.
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