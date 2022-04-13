"Марченко - холостячка", "помста за Стуса" та багато іншого: добірка найкращих мемів про арешт Медведчука
Українці креативно та з позитивом відреагували на арешт лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука
Еспресо.TV зібрав добірку найкращих мемів про арешт Медведчука.
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