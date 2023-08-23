Mariupol Reborn: у Дніпрі відкрили Платформу з відродження Маріуполя після деокупації

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Українське суспільство згуртувалось навколо концепції "Я - Маріуполь", яку ми побудували за дорученням голови ВЦА в Донецькій області Павла Кириленка й разом формуємо плани відродження Маріуполя. План складається з двох головних концепцій - це швидке відновлення міста. Сьогодні ми відкрили Платформу "Mariupol Reborn" у Дніпрі саме по цьому завданню. Ми формуємо чіткі плани майбутнього Маріуполя з точки зору комунальних і медичних послуг, інфраструктури міста. Ми розуміємо скільки потрібно підготувати людей, скільки потрібно грошей, щоб швидко відновити державну владу в Маріуполі, а головне - повернути життя до нього", - наголосив Бойченко.

Міський голова також додав, що на базі платформи будемо збирати найкращий світовий досвід та шукати сучасні рішення щодо відновлення Маріуполя.

"12 команд 9 місяців працювали й сформували 154 проєкта загальною вартістю 28,5 млрд грн. Ми маємо чітке бачення, що влада буде робити в українському Маріуполі найближчим часом після деокупації міста - героя", - підкреслив Бойченко.

28 червня у межах відкриття проєкту відбудови Маріуполя "Mariupol Reborn" команди українських та іноземних урбаністів презентували свої концепції відновлення міста































