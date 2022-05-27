"Маріуполю" та "Десні" закріпили місця в УПЛ

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Сьогодні, 27 травня, вперше з 24 лютого пройшло оффлайн-збір учасників Української Прем’єр-ліги. Головною темою для обговорення була перспектива продовження чемпіонату України з футболу, можлива дата старту сезону та його формат.

"Мала місце конструктивна дискусія, але всі клуби одностайно зійшлися в головному питанні: футболу в Україні — бути! Остаточне рішення щодо формату Чемпіонату, країни проведення та ігрового календаря буде прийнято за результатами роботи профільних робочих груп та консультацій із владою України та військовими адміністраціями", - прокоментували своє рішення в УПЛ.

Також було прийнято рішення стосовно неможливості команд "Десна" (Чернігів) та "Маріуполь" брати участь у наступному сезоні. Було вирішено закріпити за цими командами місця в УПЛ. Всі учасники зустрічі одноголосно підтримали цю ініціативу.

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