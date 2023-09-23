Масована атака РФ на Україну: дрони рухаються на захід, небезпека ракетного удару

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Про загрозу застосування ударних БПЛА на Дніпропетровщені, Запоріжжі та Донеччині у ПС ЗСУ оголосили близько 04:00. Дрони рухаються у північно-західному напрямку.

Згодом повідомили про загрозу і на Харківщині. О 04:24 стало відомо про виліт чергових груп "шахедів" з півдня.

На півдні – активність ворожої тактичної авіації. Ракетна небезпека оголошена у Миколаївській та Херсонській областях.

Як видно з мапи тривог, зі сходу на захід Україною в областях оголошують повітряну небезпеку