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Масована атака РФ на Україну: дрони рухаються на захід, небезпека ракетного удару

23 вересня, 2023 субота
04:38
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У ніч на 23 вересня Росія атакує Україну ударними безпілотниками, також оголошено небезпеку ракетного удару

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Про загрозу застосування ударних БПЛА на Дніпропетровщені, Запоріжжі та Донеччині у ПС ЗСУ оголосили близько 04:00. Дрони рухаються у північно-західному напрямку.

Згодом повідомили про загрозу і на Харківщині. О 04:24 стало відомо про виліт чергових груп "шахедів" з півдня.

На півдні – активність ворожої тактичної авіації. Ракетна небезпека оголошена у Миколаївській та Херсонській областях.

Як видно з мапи тривог, зі сходу на захід Україною в областях оголошують повітряну небезпеку

безпілотник
ракетний удар
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