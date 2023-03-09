"Масований удар відплати": Міноборони РФ назвало ракетну атаку по Україні помстою за Брянськ
Міністерство оборони Росії заявило, що масована ракета атака по мирних українських міста та критичній інфраструктурі - це "відплата за Брянську область"
Про це інформує російське міністерство оборони.
Ворог визнає черговий ракетний терор по Україні.
"Масованого удару відплати завдано високоточною зброєю, у тому числі гіперзвуковими ракетами "Кинжал", по об'єктах України у відповідь на теракти у Брянській області", - йдеться в повідомленні.
У міноборони РФ наголошують, що ціль "удару відплати" досягнуто.
"Усі призначені об'єкти української військової інфраструктури вражені, було зірвано перекидання резервів для ЗСУ та залізничні перевезення іноземного озброєння", - додають рашисти.
Росіяни змовчали, що від сьогоднішніх ударів знову потерпала українська енергетика та цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, у ніч та вранці 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Є влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені. За даними міністра енергетики Германа Галущенка, зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях. Деталі.
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