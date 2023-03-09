Про це інформує російське міністерство оборони.

Ворог визнає черговий ракетний терор по Україні.

"Масованого удару відплати завдано високоточною зброєю, у тому числі гіперзвуковими ракетами "Кинжал", по об'єктах України у відповідь на теракти у Брянській області", - йдеться в повідомленні.

У міноборони РФ наголошують, що ціль "удару відплати" досягнуто.

"Усі призначені об'єкти української військової інфраструктури вражені, було зірвано перекидання резервів для ЗСУ та залізничні перевезення іноземного озброєння", - додають рашисти.

Росіяни змовчали, що від сьогоднішніх ударів знову потерпала українська енергетика та цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, у ніч та вранці 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Є влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені. За даними міністра енергетики Германа Галущенка, зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях. Деталі.