Масове отруєння у фастфуді Франківщини: кількість госпіталізованих зросла

Про це повідомляє сайт Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Як зазначається, постраждалі були доставлені у міську лікарню Калуша з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт, сальмонельоз".

За інформацією відомства, наразі вже 12 госпіталізованих осіб, двоє з них - діти.

Наразі лікарі оцінюють стан 10 осіб як середньої тяжкості, а ще двоє постраждалих - у важкому стані.

Повідомляється, що всі постраждалі вживали лаваш з куркою в закладі громадського харчування.

Наразі встановлюється перелік населених пунктів, залучених до спалаху кишкової інфекції.



Нагадаємо, у Калуші Івано-Франківської області після відвідин фастфуду "Crispy" восьмеро осіб потрапили до лікарні з отруєнням.

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