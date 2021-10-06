Масове отруєння у фастфуді Франківщини: кількість госпіталізованих зросла
Кількість госпіталізованих у Калуші Івано-Франківської області після відвідин фастфуду зросла до 12 осіб
Про це повідомляє сайт Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Як зазначається, постраждалі були доставлені у міську лікарню Калуша з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт, сальмонельоз".
За інформацією відомства, наразі вже 12 госпіталізованих осіб, двоє з них - діти.
Наразі лікарі оцінюють стан 10 осіб як середньої тяжкості, а ще двоє постраждалих - у важкому стані.
Повідомляється, що всі постраждалі вживали лаваш з куркою в закладі громадського харчування.
Наразі встановлюється перелік населених пунктів, залучених до спалаху кишкової інфекції.
- Нагадаємо, у Калуші Івано-Франківської області після відвідин фастфуду "Crispy" восьмеро осіб потрапили до лікарні з отруєнням.
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