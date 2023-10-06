Масове вбивство українців у Грозі, США терміново шукають шлях допомоги Україні, а Путін загострює ядерну риторику. Акценти світових ЗМІ 6 жовтня

На цьому і не тільки фокусували увагу світові ЗМІ станом на ранок 6 жовтня.

США та Європа засудили удар РФ у Грозі, а Кремль заперечує

Білий дім засудив напад на кафе та продуктовий магазин в українському селі Гроза, в результаті якого загинула 51 людина, назвавши його жахливим, а прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що удар продемонстрував глибину розпусти, до якої готові опуститися російські сили, пише The Guardian.

На брифінгу перед тим, як кількість загиблих зросла, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр сказала: "Зупинімося і подумаємо про те, що ми бачимо: 49 невинних людей, які були вбиті російським авіаударом, коли вони купували їжу в супермаркеті. Ось що вони робили", і додала: "Саме тому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні, щоб допомогти хоробрим людям України боротися за свою свободу, боротися за свою демократію".

Українські офіційні особи заявили, що російська ракета влучила в кафе та продуктовий магазин у селі на північному сході України у четвер під час панахиди за українським солдатом, убивши десятки людей.

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок написала на X: "Поки бомби сиплються на супермаркети та кафе, ми робимо все, щоб Україна захистилася від ракетного терору Путіна". Раніше у четвер на зустрічі європейських лідерів в іспанській Гранаді президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Берлін працює над постачанням Києву нової системи протиповітряної оборони Patriot.

Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, сказав про напад: "Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Керівництво Росії, всі командири, виконавці та пособники цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності. Воєнні злочини не залишаться безкарними". Деніз Браун, координаторка Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) в Україні, назвала напад абсолютно жахливим, зазначивши, що навмисне спрямування нападу на цивільних осіб або цивільні об'єкти є воєнним злочином.

Цей напад став найбільшим за кількістю жертв у Харківській області з моменту вторгнення Росії понад 19 місяців тому. Він також виявився одним із найбільших за кількістю загиблих серед цивільного населення під час одного російського удару. Москва не відразу прокоментувала події в Грозі, зазначає видання. Кремль заперечує навмисне націлювання на мирних жителів, але багато хто був убитий під час атак, які вразили житлові райони, а також енергетичні, оборонні, портові, зернові та інші об’єкти.

Війна в Україні переходить у нову фазу, а Білий дім терміново шукає шлях вперед

Офіційні особи Білого дому терміново розробляють стратегію щодо найкращого способу врятувати допомогу США Україні, обговорюючи, чи наполягати на більшому пакеті фінансування, чи шукати менший, який, можливо, матиме більше шансів пройти зараз, коли підтримка Києва в Конгресі була спрямована на під сумнів усунення республіканцями Палати представників свого лідера цього тижня, повідомляє The Washington Post. У Білому домі ще не визначилися з новим підходом до збільшення фінансування України. Багато в чому ця стратегія залежатиме від того, хто стане наступним доповідачем і яку угоду чиновники вважають, що зможуть досягти з цією особою.

Намагаючись уникнути припинення роботи уряду, минулого тижня Конгрес США відмовився затвердити новий пакет допомоги Україні на 6 мільярдів доларів. Майже половина республіканців у Палаті представників також проголосували за те, щоб вилучити українські гроші з закону про військові витрати, який необхідно прийняти. Повстання республіканців відбувається в той момент, коли контрнаступ України, розпочатий цього літа, не приніс жодних результатів. За цей календарний рік Росія фактично отримала більше території, ніж Україна, попри величезну кількість передової зброї, яку США та Європа поставили українським силам, зазначає The Guardian.

Разом ці дві події знаменують новий етап війни, який вимагає нового мислення. Політична підтримка найбільшого міжнародного спонсора України, США, більше не гарантована в найближчій перспективі, не кажучи вже про те, якщо Дональд Трамп повернеться до влади на виборах наступного року. Для Джо Байдена настав час вибору. У його адміністрації та її союзників виникла спокуса подвоїти підхід, який вони обрали останнім часом: представити війну в майже екзистенційних термінах, пообіцяти озброювати Київ "стільки, скільки буде потрібно" та критикувати опонентів як екстремістів, байдужих до становища України та необачно ставитися до американської національної безпеки. Але цей підхід досяг своєї межі.

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Збереження суверенітету України має значення: Сполучені Штати допомагають жертвам кричущої агресії, утримують російські війська якомога далі від території НАТО, захищають міжнародне право та показують потенційним загарбникам, що злочин не окупається. Водночас Байден має зауважити, що жодна з цих цілей не вимагає від США підтримки спроби України звільнити Крим. Україна також не повинна обов’язково повернути, до припинення вогню або врегулювання, кожен метр землі, який вона втратила з лютого 2022 року. Такий результат, якщо він взагалі можливий у військовому плані, обійдеться величезною ціною в житті та скарбах. Адміністрація Байдена не взяла на себе зобов’язання щодо будь-якого конкретного територіального результату, але вона також не відмовлялася від максималістських варіантів. Було б мудро почати це робити, вважає автор.

Крім того, адміністрація Байдена повинна прагнути до припинення війни – дипломатичними кроками для відновлення переговорів – так само енергійно, як вона озброює Україну. Нарешті, Байден має підкреслити значні зобов’язання щодо допомоги, взяті європейськими союзниками США, і закликати їх надавати більше Україні та взяти на себе лідерство в європейській обороні в цілому. Ставки цього конфлікту більші для європейців, ніж для американців, і розсудливість вимагає від європейських урядів планувати ймовірність того, що підтримка США може вичерпатися.

На думку автора, Байден повинен відповісти на ці занепокоєння. Він не змусить партійність зникнути, але він може ізолювати партизанських критиків від принципових і поставити військові зусилля на стійку основу. Ніщо не може бути більш небезпечним для України, ніж дозволити відвертим противникам допомоги виглядати меншою з двох крайнощів і охоронцями найкращих інтересів американців.

The Times зазначає, що опозиція до допомоги Україні стає лакмусовим папірцем для правих у Конгресі. Драма, яка розігралася серед республіканців Палати представників протягом останнього тижня, підкреслила різке зниження готовності партії підтримувати продовження допомоги для боротьби Києва з Росією. Посилення змін є разючим для партії, яка довгий час визначалася своєю вірою в потужну американську армію, яка захищає демократію в усьому світі. І це може значно ускладнити для адміністрації Байдена виконання своєї обіцянки підтримувати українських бійців на довгострокову перспективу.

У той час як підтримка України США слабшає, ЄС береться за питання членства Києва

Через тиждень, коли фінансова підтримка від найбільшого спонсора України, Сполучених Штатів, раптово виглядає хиткою, лідери Європейського Союзу зібралися в четвер на півдні Іспанії, щоб обговорити, що має статися, щоб розширити підтримку членства України в ЄС. Серед лідерів ЄС існує широкий консенсус щодо того, що для протидії Росії та її союзникам необхідне розширення блоку, що є гарною новиною для Києва та інших столиць, які хочуть бути частиною клубу. Проте навіть у найкращі часи розширення ЄС Україною та іншими було б дорогим, складним і політично небезпечним процесом. Спроба просунути це вперед у розпал війни збільшує труднощі, йдеться у статті The Washington Post.

Є безпосередні виклики. Країна ЄС, Словаччина, щойно підтримала партію популіста, який підтримує Росію. Україна та її західні сусіди сперечалися через торгівлю зерном. А повільний прогрес України на полі бою викликав страх перед замороженим конфліктом і зростанням втоми від війни в Європі. Як ознака того, що потреби Києва можуть вислизати з порядку денного ЄС, саміт цього тижня був частково затьмарений конфліктом між Азербайджаном і Вірменією, напруженістю між Сербією та Косово та розбіжностями щодо вирішення проблеми міграції.

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Напередодні переговорів у четвер президент Байден провів телефонну розмову з ключовими союзниками, щоб запевнити їх у тому, що Сполучені Штати все ще підтримують Україну, попри те, що минулого тижня Конгрес прийняв законопроєкт про державне фінансування, який не передбачав фінансування країни, яка перебуває в бойовій ситуації.

Європейські чиновники та дипломати останніми тижнями відмахувалися від запитань про американську підтримку України, наполягаючи на тому, що лідери республіканців з часом приймуть їхню теорію про те, що перемога України є основою інтересів США, частково через те, що вона посилає до територіальної цілісності Тайваню. Ця наполегливість продовжилася в публічних повідомленнях у четвер.

Але в умовах, коли політика США зазнала хаосу після усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників, Європі стало важче ігнорувати можливість зміни позиції США та те, що це може означати для українських перспектив на полі бою і за його межами, зазначає видання.

Якщо питання допомоги Україні викликало напружені дискусії, то питання членства в ЄС – тим більше. На зустрічах у п'ятницю лідери ЄС обговорять, як зблизити більше країн, включаючи потенційне розширення блоку з 27 до понад 30 членів, потенційно залучаючи Україну, Молдову та Грузію, а також кілька країн на західних Балканах.

Вступ до ЄС займає роки. Виклик у Брюсселі буде не менш складним. Перспектива залучення України та інших додаткових членів знову викликала питання про те, як блок працює з 27 членами, а також як він працюватиме з Україною та іншими членами. Якщо Україна приєднається, вона стане п’ятою за чисельністю населення країною ЄС і суттєво найбіднішою на душу населення, забираючи субсидії з інших членів. Недавні розбіжності між Україною та її сусідами з ЄС, включаючи Польщу, передвіщали виклик одного дня виведення великого експортера зерна на єдиний ринок.

Тим часом The Guardian пише, що європейські лідери згуртувалися навколо українського президента перед обличчям хвилювання США щодо фінансування оборони, пообіцявши ніколи не послаблюватися у своїй підтримці України. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зібрання 47 європейських лідерів є свідченням міцності підтримки в боротьбі за перемогу над Володимиром Путіним. "Це сильний сигнал Путіну від Дубліна до Кишинева про те, що ми не терпимо агресії проти суверенної держави", – заявила фон дер Ляєн. Водночас Володимир Зеленський зазначив, що Європі необхідно залишатися єдиною після того, як російський ракетний удар у Харківській області забрав життя десятків людей, у тому числі шестирічного хлопчика.

У колонці для The Washington Post Девід Ігнатіус каже, що війна в Україні водночас розриває серце і підіймає настрій. Люди не можуть приховати ні втоми, ні суму. Конфлікт знекровлює країну. Українці знають, що вони не можуть продовжувати боротьбу вічно, шукаючи, можливо, недосяжну перемогу. Але вони й не зупиняться.

Залишається задуматися над питанням, яке так болісно переживають українці. Який правильний шлях для нації, яка відчуває ціну війни, як розрив шрапнелі? У справедливих конфліктах найкраща стратегія, безсумнівно, – це продовжувати курс, особливо коли люди починають впадати у відчай. І якщо в України є воля продовжувати, а Сполучені Штати та їхні партнери залишаються твердими у своїх зобов’язаннях щодо підтримки, тоді "стільки, скільки потрібно" – це правильний курс. Але якщо Україна серйозно сумнівається, чи зможе вона вижити в боротьбі, яка може тривати багато років, тоді їй потрібно подумати про спосіб заморозити цей конфлікт на власних умовах – з гарантією безпеки від Сполучених Штатів як частину цієї угоди, вважає автор.

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Україна не проситиме миру. За словами багатьох, з ким спілкувався автор в Україні, це надто особисте. Як наддержава Сполучені Штати можуть спробувати спрямувати цей конфлікт на врегулювання, яке захистить Україну і не винагородить російську агресію. Але не вимагайте від українців відмовитися від своєї справи. Вони цього не зроблять.

Україна відвоювала Чорне море у росіян, а Путін загострює ядерну риторику та запропонував новий наратив загибелі Пригожина

The Guardian пише про нову форму війни, пояснюючи, як Україна відвоювала Чорне море у російських військ. Київ перетворив регіон на заборонену зону для щетинних військових кораблів Москви, каже видання. З весни 2022 року Україна дала відсіч. Це завадило висадці російського десанту в Одесі, найбільшому та найбільш стратегічному чорноморському порту України. Того квітня Київ потопив "Москву", флагманський авіаносець Росії, використовуючи дві крилаті ракети "Нептун". Потім у червні Росія була змушена покинути острів Зміїний. Це було пов’язано з протикорабельними ракетами "Гарпун", поставленими із заходу та розгорнутими з узбережжя. Ці невдачі змусили Росію погодити зерновий коридор за посередництва Туреччини та ООН, у якому торговельні судна відправлялися та прибували до Одеси та двох інших портів. Збройні сили України тим часом посилили обстріли з дальньої дистанції.

Однією з цілей був Керченський міст, що сполучає окупований Крим із Росією. У жовтні 2022 року вантажівка підірвала частину її ділянки дороги. Повільно, але впевнено російські військово-морські кораблі виявилися затиснутими. Нещодавно Україна завдала ударів по російських базах у Криму. Вона вразила щонайменше дві системи ППО С-400 і радіолокаційну станцію. У вересні український спецназ захопив газові бурові установки на заході Криму. Далі ракета влучила в севастопольську корабельню. Українські військові пошкодив російський десантний корабель і підводний човен, які перебували на ремонті. Це був перший випадок з 1945 року, коли Москва втратила підводний човен у бою. Через кілька днів Київ вдарив по штабу Чорноморського флоту.

Ці різні напади мали драматичні наслідки. До Новоросійська переїхала значна частина російського флоту, а також численні кораблі. Росія, вигнана з Севастополя, підписала угоду щодо нової військово-морської бази. Вона буде розташована у сепаратистському грузинському регіоні Абхазії, далі вздовж узбережжя Чорного моря. (А) проте, зараз Україна відносно вільно маневрує в Чорному морі. Раніше цього тижня група спецназівців української військової розвідки висадилася на узбережжі Криму на п'яти катерах-амфібіях. Підняли український прапор і вбили російських солдатів. Менша кількість українських захисників, у порівнянні з росіянами, загинула в спецоперації.

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Тим часом Володимир Путін посилив свою ядерну риторику, заявивши, що його країна успішно випробувала ядерну стратегічну крилату ракету "Буревісник", відтак він припустив, що Росія може відновити ядерні випробування вперше за понад три десятиліття. У своїй промові в четвер на щорічному дискусійному форумі "Валдай" на чорноморському курорті Сочі російський президент сказав, що Росія також майже завершила роботу над своєю ядерною міжконтинентальною балістичною ракетною системою "Сармат", яка здатна нести щонайменше 10 ядерних боєголовок на кожну ракету.

"У разі нападу на Росію ні в кого немає шансів вижити", – сказав він, додавши, що "не впевнений, чи потрібно нам проводити ядерні випробування чи ні".

Крім того, російський президент заявив, що військовий командир найманців Вагнера Євген Пригожин і його соратники, можливо, збили свій приватний літак ручними гранатами, перебуваючи, ймовірно, під впливом кокаїну. Цей новий наратив Кремля про серпневу авіакатастрофу розглядається як вбивство, здійснене російським урядом.

Він додав, що є докази того, що на борту були підірвані ручні гранати, і припустив, нібито Пригожин та його спільники могли вживати алкоголь або наркотики, малюючи картину нетверезої групи чоловіків, які, можливо, вбили себе власною зброєю.