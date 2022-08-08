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Готували вбивство міністра оборони й очільника розвідки: на Волині затримали кілерів спецслужб РФ

8 серпня, 2022 понедiлок
17:21
Новини Затримання

Українські спецслужби запобігли серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України

Про це повідомили в офісі генерального прокурора.

 "Завдяки скоординованій роботі правоохоронців затримано агента РФ-організатора замовних вбивств міністра оборони та керівника ГУР МО", – зазначено в повідомленні.

Агента російських спецслужб, який приїхав в Україну для організації вбивства низки політичних та публічних осіб нашої держави, затримали на Волині.

За інформацією слідства, затриманий – мешканець Луганської області, який з 2014 року підтримував збройну агресію РФ проти України та служив у лавах так званої народної міліції "ЛНР". Представники головного розвідувального управління (ГРУ) РФ завербували його на території Росії після повномасштабного вторгнення.

У травні 2022 року він отримав від російських кураторів завдання організувати вбивство громадянина України – керівника одного з бойових підрозділів, який воює з агресором. Для реалізації вбивства той залучив виконавця – киянина. Останній погодився виконати замовлення, до якого входило стеження за об’єктом та його подальша ліквідація із застосуванням вогнепальної зброї. Це вбивство мало стати "тестовим" завданням перед виконанням інших.

Згодом організатор отримав від російських кураторів замовлення на організацію умисних вбивств міністра оборони України, керівника ГУР МО України та інших публічних осіб у столиці та в інших містах України. Серед об’єктів для фізичної ліквідації також був один із керівників "Національного корпусу"  – в минулому командир розвідроти полку українського військового підрозділу "Азов" і радник одного з міністрів. За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тисяч доларів США.

У Службі безпеки України оприлюднили подробиці багатоетапної спецоперації, в підсумку якої вдалося знешкодити диверсійно-розвідувальну групу. Зокрема, повідомили, що зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт "Доманове" і зустріч зі спільником.

Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали обох зловмисників у Ковелі. Під час обшуку у "зв’язкового" виявили докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.

Обом затриманим, організаторові й виконавцю, повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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