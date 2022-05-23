Мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи

Про це повідомляє видання "El Comercio".

Пацієнт живе в Буенос-Айрес і зараз перебуває в ізоляції. Джерела в міністерстві повідомили, що він у задовільному загальному стані та отримує симптоматичне лікування.

Відомо, що чоловік перебував в Іспанії з 28 квітня до 16 травня. Наразі очікують на остаточні результати аналізів.

Нагадаємо, станом на 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.

21 травня перший випадок зараження віспою мавп підтвердили в Швейцарії.

22 травня Ізраїль підтвердив випадки захворювання віспою мавп.

Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

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