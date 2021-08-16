Майже 20% небанківських фінкомпаній не розкрили структуру власності в строк на вимогу НБУ
Вчасно не розкрили структуру власності на вимогу Національного банку України (НБУ) 18% небанківських фінансових компаній
Про це повідомила пресслужба НБУ.
"Документи про свої структури власності не подали 18% учасників небанківського фінансового ринку, тобто 281 компанія з 1572", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що регулятор також оновив перелік компанія, які не подали документи про структуру власності в установлений строк - до 17 червня 2021 року.
У пресслужбі також звернули увагу, що лише 116 компаній з цих 281, тобто 41%, мають чинні ліцензії на надання фінансових послуг та не перебувають на тимчасово окупованій території України.
В НБУ також нагадали, що порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування регулятором заходів впливу.
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