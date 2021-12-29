Майже $200 млрд: Україна завершує 2021 рік із рекордним доларовим ВВП за всю історію незалежності
Прем'єр-мінстр України Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує 2021 рік із найвищим від 1991 року ВВП
Про це він написав у Телеграм.
"Економічне зростання та підвищення доходів громадян в умовах коронакризи стало особливо важливим завданням цього року, і ми бачимо, що в цьому напрямку також є суттєвий прогрес. Ми завершуємо 2021 рік з рекордним за всю історію доларовим ВВП - майже $200 млрд", - зазначив він.
Прем'єр-міністр додав, що вперше за час незалежності України зарплата в країні перевищила $550.
За словами Шмигаля, за рік вона збільшилася на понад 19%.
У 2021 році іноземні інвестиції стануть рекордними за останні 5 років і складуть, за оцінками Національного банку, майже 6,5 млрд доларів.
За словами Шмигаля, державний бюджет у січні-листопаді цього року виконано на 104%. Це на 47 млрд грн більше, ніж очікувалося.
У свою чергу, дефіцит держбюджету завдяки виваженій та ефективній борговій і бюджетній політиці за 11 місяців склав лише 1,4% ВВП.
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