Майже 27 тисяч вступників планують складати мультипредметний тест за кордоном

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Станом на восьму годину 7 червня 2022 року спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці у вкладці "Підтвердження участі в НМТ", заповнили 223614 учасників. Намір проходити національний мультипредметний тест у тимчасових екзаменаційних центрах, створених в Україні, підтвердили 196 628 осіб, ще 26 986 робитимуть це у 23 країнах Європи.

Зазначимо, що сьогодні, 7 червня, завершується перший етап підтвердження участі о основній сесії НМП.

Як пояснив під час брифінгу в медіацентрі Україна – Укрінформ голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, загалом на складання мультипредметного тесту створили свої реєстраційні картки близько 400 тисяч абітурієнтів. Після цього проходять дві верифікації, під час яких вступники мають підтвердити участь у тестуванні. Одна з таких верифікацій завершується сьогодні, а наступна триватиме з 21 червня до 7 липня.

"Зараз діти вказують, де й коли хочуть складати тест, а з 21 червня кожен із них отримає запрошення безпосередньо в конкретний пункт тестування", – зазначив Сергій Бабак.

На другому етапі, з 21 червня до 7 липня 2022 року, учасники остаточно матимуть змогу визначатися з вибором міста/країни і за потреби змінити населений пункт на той із запропонованих, де зручніше буде пройти тестування в межах основної сесії.

Після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення-перепустку, в якій буде зазначено дату, час і місце проходження ним НМТ в межах основної сесії оцінювання.

Ті вступники, які сформували реєстраційну картку, однак до 7 червня з певних причин не змогли підтвердити участі в НМТ, зможуть взяти участь у додатковій сесії тестування. Для цього розробили такий алгоритм:

із 8 до 18 липня потрібно підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати населений пункт, де буде зручно пройти НМТ;

із 1 до 10 серпня треба надати остаточну інформацію про бажання пройти НМТ;

до 12 серпня – отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ і датою та часом початку тестування;

16-20 серпня – взяти участь у додатковій сесії НМТ.

Ті, хто не встиг заповнити реєстраційну картку до 19 квітня, матимуть змогу зробити це з 10 червня до 20 червня. Таким учасникам запропонують пройти тестування також у додаткову сесію.

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