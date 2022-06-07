English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Майже 27 тисяч вступників планують складати мультипредметний тест за кордоном

Майже 27 тисяч вступників планують складати мультипредметний тест за кордоном

7 червня, 2022 вiвторок
18:00
Суспільство ЗНО

Намір проходити національний мультипредметний тест у тимчасових екзаменаційних центрах, створених в Україні, підтвердили 196 628 осіб, ще 26 986 планують робити це у 23 країнах Європи

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Станом на восьму годину 7 червня 2022 року спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці у вкладці "Підтвердження участі в НМТ", заповнили 223614 учасників. Намір проходити національний мультипредметний тест у тимчасових екзаменаційних центрах, створених в Україні, підтвердили 196 628 осіб, ще 26 986 робитимуть це у 23 країнах Європи.

Зазначимо, що сьогодні, 7 червня, завершується перший етап підтвердження участі о основній сесії НМП.

Як пояснив під час брифінгу в медіацентрі Україна – Укрінформ голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, загалом на складання мультипредметного тесту створили свої реєстраційні картки близько 400 тисяч абітурієнтів. Після цього проходять дві верифікації, під час яких вступники мають підтвердити участь у тестуванні. Одна з таких верифікацій завершується сьогодні, а наступна триватиме з 21 червня до 7 липня.

"Зараз діти вказують, де й коли хочуть складати тест, а з 21 червня кожен із них отримає запрошення безпосередньо в конкретний пункт тестування", – зазначив Сергій Бабак.

На другому етапі, з 21 червня до 7 липня 2022 року, учасники остаточно матимуть змогу визначатися з вибором міста/країни і за потреби змінити населений пункт на той із запропонованих, де зручніше буде пройти тестування в межах основної сесії.

Після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення-перепустку, в якій буде зазначено дату, час і місце проходження ним НМТ в межах основної сесії оцінювання. 

Ті вступники, які сформували реєстраційну картку, однак до 7 червня з певних причин не змогли підтвердити участі в НМТ, зможуть взяти участь у додатковій сесії тестування. Для цього розробили такий алгоритм: 

  • із 8 до 18 липня потрібно підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати населений пункт, де буде зручно пройти НМТ;

  • із 1 до 10 серпня треба надати остаточну інформацію про бажання пройти НМТ; 

  • до 12 серпня – отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для  проходження НМТ і датою та часом початку тестування;

  • 16-20 серпня – взяти участь у додатковій сесії НМТ. 

Ті, хто не встиг заповнити реєстраційну картку до 19 квітня, матимуть змогу зробити це з 10 червня до 20 червня. Таким учасникам запропонують пройти тестування також у додаткову сесію. 

  • Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну цього року ЗНО відбудеться у форматі мультипредметного тесту. Абітурієнти одночасно складатимуть залік із трьох предметів: української мови, математики та історії України. Особливості вступної кампанії 2022 року докладно роз'яснили в Міністерстві освіти і науки

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Байден підписав закон про ленд-ліз
6 червня, 2022 понедiлок
Байден запровадив режим надзвичайної ситуації в США — Білий дім
Сергій Лавров
6 червня, 2022 понедiлок
Лавров відреагував на закриття повітряного простору для літака, яким він мав летіти до Сербії
5 червня, 2022 неділя
"Горіли терміни". Мирослав Гай навів подробиці ліквідації російського генерал-майора Кутузова
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 33.87
    Купівля 33.87
    Продаж 34.89
  • EUR
    Купівля 35.78
    Продаж 37.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
7 червня
19:02
Збігнєв Рау
У Польщі закликають ЄС відмовитися від російського газу уже в сьомому пакеті санкцій
18:55
Кабмін створив штаб для підготовки до опалювального сезону
18:46
окупанти
"У нас сейчас жара началась, е*ать, без воды сидим, морально подавлены": окупанти скаржаться, що досі воюють в утепленій формі
18:43
IBM
Гігант цифрових технологій IBM повністю покидає ринок Росії та звільняє персонал
18:36
путін
Кримських дітей змушують вчити промови Путіна, - представниця Зеленського в АРК
18:25
Оновлено
Угода на постачання зброї Україні
Найбільша за 30 років. Польща уклала угоду на постачання зброї Україні на $630 млн
18:09
Кремінь назвав черговим кроком до ЄС можливе надання англійській особливого статусу в Україні
18:08
Кіріл Петков
"Досить піднімати тему зброї для України": прем'єр Болгарії підтвердив, що його країна не надаватиме жодних озброєнь
17:58
Ексклюзив
обстріл багатоповерхівки на проспекті Лобановського
Відновлення столичної багатоповерхівки на проспекті Лобановського планують завершити до середини осені - перший заступник голови КМДА Поворозник
17:47
Олександр Ткаченко
Німеччина виділить кошти на реставрацію Одеської філармонії, - Ткаченко
17:31
канабіс
Уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні
17:29
Зеленський
"Нас ніхто не принижує, нас убивають - ми відповідатимемо тим самим": Зеленський про заклики Макрона щодо РФ
17:06
На фото лікарня Сєверодонецька
У МОЗ підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення лікарень, зруйнованих окупантами
17:03
Віталій Кім
Проблему з водою у Миколаєві не вирішено, - Кім
16:52
Аерофлот
Авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння ще на 20% від рівня кризового 2021 року, - Мінтранс РФ
16:47
Борис Джонсон
Україну не можна примушувати до "поганої мирної угоди" з Росією, - Джонсон
16:44
На Київщині судитимуть посібника рашистів, який виказував окупантам учасників місцевої самооборони
16:44
карта війни в Україні
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 4-6 червня
16:40
Інфографіка
Виїхати за кордон через війну планує лише кожен двадцятий українець, – опитування
16:31
Ексклюзив
Володимир Путін та Олександр Лукашенко
Путін не залучає Лукашенка у війну, адже боїться, що білоруси переходитимуть на бік ЗСУ, - засновник "Білого легіону" Бульба
16:21
Наоя Інуе -та Ноніто Донейр (праворуч)
Чемпіон в найлегшій вазі яскраво переміг нокаутом та пообіцяв відібрати в Усика титул
16:18
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
Весь Чорноморський флот Росії ховається від українських "нептунів", - головний редактор BlackSeaNews Клименко
16:17
евакуація
З Лисичанська евакуювали 16 людей, - Гайдай
16:14
Дума
Російська держдума ухвалила ігнорувати рішення ЄСПЛ, які набули чинності після 15 березня
16:08
зерно хліб пшениця елеватор
Через блокаду портів Україна експортує втричі менше зерна, ніж до війни, - Мінагрополітики
15:46
Ексклюзив
Авдіївська школа №1, Донеччина
Ворог завдає постійних авіаударів по населених пунктах Донеччини, - речниця Донецької ОВА Ігнатченко
15:35
школа
Замість "Війни і миру" українські школярі вивчатимуть правила протимінної безпеки
15:25
Інфографіка
прапор України
Половина українців відчуває тривогу за майбутнє своєї країни, – опитування
15:04
Ексклюзив
Збитки аграрного сектору
Збитки аграрного сектору через вторгнення РФ вже сягнули близько $20 млрд, - агроексперт Нів'євський
15:00
Херсон
Окупанти вимагають переводити школи Херсонщини на російську програму: з 60 директорів погодились двоє
14:53
"Гоголівська джавеліна": волонтери "Гончаренко центру" з Полтавщини готують для військових локшину за спеціальним рецептом
14:42
Турецький міністр: домовилися з Україною про купівлю зерна зі знижкою 25%, але є дилема щодо безпеки експорту
14:34
патріарх Кирил
РПЦ забрала з підпорядкування УПЦ МП єпархії окупованого Криму
14:28
обстріл ракета
ЗСУ збили російську ракету на Запоріжжі
14:16
Ексклюзив
окупанти рф
Росіяни будь-якої миті можуть відновити наступ на Київ та Одесу, - боєць ЗСУ Семен Кабакаєв
14:14
Сергій Шойгу
Шойгу заявив, що РФ встановила сухопутне сполучення захоплених територій України з окупованим Кримом
13:55
Ексклюзив
Зернова допомога Харківщині
Українські передові позиції на світовому ринку зернових культур можуть погіршитись, - міжнародний експерт Данилов
13:55
В Сєвєродонецьку залишаються 10-11 тис. мирних жителів, тривають вуличні бої, - очільник ВЦА Стрюк
13:30
Петро Порошенко, Європейська Солідарність
Порошенко на Європейському фінансовому конгресі пояснив, де взяти кошти для відбудови України
13:27
Окупанти розпочали демонтаж синьо-жовтої стели "Маріуполь" на в'їзді в місто
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV