Майже 30% українських біженців, які прибули до Ірландії, - діти віком до 14 років
Близько 43% від загальної кількості біженців з України в Ірландії є одним із батьків. (Це 14 271 людина)
Про це пише Express & Star.
Видання повідомляє, що жінки віком від 20 років становлять 48% прибулих, а громадяни віком від 0 до 19 років, як дівчата, так і хлопці, становлять 38%.
BreakingNews.ie пише, що з початку повномасштабної війни в Україні до Ірландії прибула 33 151 людина. Ця цифра базується на кількості номерів, які видали українцям відповідно до Директиви про тимчасовий захист.
Найбільше людей прибуло до Дубліна (1156 людей), за ним слідує Енністімон (1118).
- Мешканці Маріуполя, які не мали змоги потрапити на територію, яка підконтрольна Україні, були змушені тікати від війни через Росію.
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