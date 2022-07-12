Майже 50 країн ООН засудили спроби Росії виправдати війну "неонацизмом"

Про це інформує Укрінформ.

"Ми засуджуємо Росію за те, що вона знову зловживає своїм місцем у Раді Безпеки ООН для поширення дезінформації. Ми відкидаємо зусилля Росії зі спотворення історії у своїх політичних цілях та просування вкрай шкідливих брехливих наративів і дезінформації про сусідні країни, зокрема шляхом навішування на інших ярликів "неофашистів" і "неонацистів", які не мають під собою жодних підстав", - йдеться у спільній заяві.

У понеділок РФ вкотре робила спроби поширювати на організованій нею зустрічі в Ради Безпеки ООН дезінформацію та брехню про Україну. Автори заяви вважають, неофіційна зустріч, яку Росія організувала для членів Ради Безпеки - "це ще одна цинічна і прозора спроба Росії виправдати своє неспровоковане, повномасштабне й незаконне вторгнення в Україну".

Як заявляють країни, таким чином РФ намагається відвернути увагу світу від порушень нею Статуту ООН та норм міжнародного права.

Крім того, країни наголошують, що і надалі засуджуватимуть нацизм, неонацизм, антисемітизм, антиромський расизм та інші форми расизму, расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості.

Серед держав, що підписали заяву: Україна, держави Євросоюзу, Австралія, Канада, Хорватія, Грузія, Японія, Молдова, Чорногорія, Велика Британія, США.