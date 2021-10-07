Майже 60% всіх кібератак у світі пов'язані з Росією, - звіт Microsoft
Росія частіше за всіх організовує кібератаки у світі
Про це йдеться у звіті Microsoft щодо кібербезпеки, передає Інтерфакс-Україна.
Автори розглянули період з липня 2020 року по 30 червня 2021 року і завили, що за 58% вчинених за підтримки держав кібератак стоїть Росія.
Основними цілями ставали урядові відомства й аналітичні центри у США, Україні, Великій Британії та членах НАТО.
У Microsoft стверджують, що у минулий аналогічний період на Росію припадало 52% зафіксованих у світі кібератак.
За 2020-2021 рр., за інформацією Microsoft, на другому місці опинилася КНДР - 23%. Частка кібератак, пов'язаних із Китаєм - 8%, але ступінь успішності сягнув 44%.
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