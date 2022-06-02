English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Майже два мільйони гривень: "Друга Ріка" відзвітувала про благодійні збори та анонсувала наступні концерти
Анонс

Майже два мільйони гривень: "Друга Ріка" відзвітувала про благодійні збори та анонсувала наступні концерти

2 червня, 2022 четвер
12:13
Культура

Рок-гурт "Друга Ріка" надалі працює на приближення перемоги України над ворогом. У червні колектив продовжить свій благодійний тур "Хто, якщо не ми?". Концерти відбудуться у містах Європи, у тому числі України

Завдяки виступам музикантів і підтримці їхніх шанувальників, під час першої частини туру вдалося зібрати кошти на загальну суму 882 891 грн. Вони пішли на придбання двох позашляховиків, ста матраців-спальників та трьох тактичних планшетів для батальйону спецпризначення, в якому служить брат фронтмена гурту Валерія Харчишина. Також організатор концертів перерахував 200 000 грн допомоги до чеського фонду підтримки України, що опікується українськими госпіталями. Крім фінансової допомоги, польська громадська організація Fundacja Widowisk Masowych передала через музикантів двісті сухпайків для українських захисників, які гурт доправив до Грузинського Національного Легіону.

Другу частину туру "Друга Ріка" розпочала виступом на станції метро "Вокзальна" в Дніпрі в рамках благодійної програми "БезВІЗ БезВійни". Під час концерту та онлайн-трансляції було зібрано 826 347 грн. Кошти пішли на придбання двох карет швидкої допомоги для Окремої бригади тероборони Дніпра. 

Уже в червні колектив вирушає з концертами в міста України, Франції, Польщі та Литви. Головною метою європейських концертів гурту є збір 30 000 євро на придбання двох безпілотників, автобуса та тактичної амуніції для батальйону спецпризначення. Кошти, отримані з концертів в українських містах, будуть направлені на придбання двох пікапів для 95 десантно-штурмової бригади. Мета збору – 14 000 євро.

Найближчі концерти туру "Хто, якщо не ми?" пройдуть за таким графіком: 

  • 3 червня –  Вінниця, Україна; 
  • 4 червня –  Тернопіль, Україна;
  • 5 червня – Львів, Україна;
  • 10 червня – Париж, Франція; 
  • 14 червня – Вроцлав, Польща;
  • 19 червня – Гданськ, Польща;
  • 20 червня – Лодзь, Польща;
  • 21 червня – Варшава, Польща.

Також музиканти візьмуть участь:

12 червня – у благодійному вечорі Stand With Ukraine у Ніцці. Прибуток від події буде переданий на допомогу Україні.
17 червня – у марафоні "Ніч Культури" у Вільнюсі, організований литовською авторською асоціацією LATGA, партнерами української громадської організації  "УААСП". Вхід на марафон безкоштовний.

Квитки на концерти можна купити за посиланням

Важливо зазначити, благодійні концерти в українських містах не є перенесеними виступами, що відмінилися через початок війни в Україні. Вони несуть виключно благодійний характер. 

"Зараз кожна свідома людина робить все можливе, аби зупинити жахливу війну, що розпочала росія на території суверенної держави Україна. Наші друзі, рідні, шанувальники взялися захищати країну зі зброєю в руках. Багато українців займається волонтерством, щоб підтримувати військових та постраждалих мирних жителів. Дякую кожному, хто долучається до нашої благодійної діяльності фінансово. Ви робите велику справу! Завдяки вам, ми можемо допомогти тим, хто потребує цього найбільше. Сподіваюсь, що відвідуючи наші концерти, ви трохи забуваєте про жахливі реалії і отримуєте позитивні емоції, які так необхідні зараз кожному, аби боротися з ворогом!", –  звернувся фронтмен гурту Валерій Харчишин.

До збору коштів можна долучитися за такими реквізитами:
 
Установа банку — ПриватБанк
МФО банку — 305299
Отримувач платежу — ЛУЧКІН ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
IBAN — UA213052990000026203893340711
Рахунок отримувача — 26203893340711
Валюта картки — UAH
РНОКПП отримувача — 2596502196
 
PayPal: [email protected]
 
Номер картки Приватбанк: 5363542013946513
Номер картки Монобанк: 5375411413432829
 
Аби не пропустити анонси нових дат благодійного туру, слідкуйте за новинами гурту на сторінках в соціальних мережах: Facebook, Іnstagram.
 

музика
війна з Росією
Читайте також:
затримання
2 червня, 2022 четвер
Підтримувала російську агресію, "зливала" дані про місця авіаударів: СБУ передала до суду справу поплічниці Шарія
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
31 травня, 2022 вiвторок
Джошуа погодився на головну вимогу Усика щодо бою-реваншу
зерно порт
31 травня, 2022 вiвторок
Росія може скористатися моментом і піти в наступ, - військовий експерт Міхненко про розблокування портів для експорту зерна
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.29
    Купівля 34.29
    Продаж 35.44
  • EUR
    Купівля 36.15
    Продаж 37.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
3 червня
00:04
Дмитро Медведєв
Росія діятиме на ураження центрів прийняття рішень. Медвєдєв повторив погрози Кремля через постачання зброї в Україну
2022, четвер
2 червня
23:58
На фото Володимир Зеленський
Росія мобілізувала усі сили, щоб зірвати європейський рух України, - Зеленський
23:49
Наталія Гаврилица
Нейтралітет потрібно захищати. Молдова має намір попросити зброю на Заході
23:36
Жерар Піке та Шакіра
Ще одне гучне розлучення? Зіркове подружжя співачки Шакіри та футболіста Піке розпадається після 11 років шлюбу
23:15
збірна України
Збірна України з футболу перерахувала понад 4 млн грн на меддопомогу через UNITED24
23:11
залишок сертифікату про відновлення школи Святогірська на Донеччині на фоні її руїн
Від 24 лютого ворог зруйнував 182 заклади освіти, ще 1756 – пошкоджено
23:00
Наживо
ТОП-7 українських композиторів 20-го століття в джазовому вечорі на Еспресо
22:52
знищена ворожа техніка
Цієї доби на сході українські вояки знищили командно-спостережний пункт ворога, 32 окупантів та близько 10 одиниць техніки
22:50
На фото наслідки обстрілів на Луганщині
2 червня окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, - угруповання ОС
22:45
Андрій Єрмак
Об'єднати повне нафтогазове ембарго та відключити Росію від SWIFT, - Андрій Єрмак про шлях завершення війни
22:40
На фото зруйнований будинок через обстріли на Сході України
На Дніпровщині окупанти обстріляли Мар'янське. Зруйнували будинки й пошкодили газогін
22:23
Сергій Кислиця
Хочу нагадати про угоди, підписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році. Посол України в ООН застеріг світ від примирення з Путіним
22:22
кібератаки
Зламали Rutube та 1С. Від 24 лютого українська ІТ-армія атакувати понад 1800 російських ресурсів
22:17
На фото президент Польщі
Президент Польщі закликав надати Україні статус кандидата в ЄС
22:03
Кораблі ЧФ РФ
Росіяни виводять у море військові кораблі, прикриваючись цивільними суднами, — ВМС України
21:59
біженці
Європейські країни від 24 лютого прийняли 5,3 млн українських біженців, 2,3 млн з них вже повернулись, – Frontex
21:50
зерно хліб пшениця елеватор
Туреччина заявила про можливість вивезти 20 млн тонн українського зерна
21:49
Путін
Путін хворий на рак, лікувався у квітні. Можливо, пережив замах, - Newsweek
21:26
путін - орбан
Угорщина зруйнувала добрі відносини з ЄС, - Bloomberg
21:24
Польща - Уельс
Уельс-Україна: деякі українські біженці отримають безкоштовні квитки на плей-офф чемпіонату світу
21:14
карта окупації
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 31 травня - 2 червня
21:03
Ракетний обстріл
Окупанти завдали масованого ракетного удару по зруйнованому мосту на Миколаївщині
20:57
На фото наслідки російських обстрілів на Луганщині
Сєвєродонецьк тримається і має шанси на швидке звільнення,- Гайдай
20:57
зерно-війна
"В Україні почнеться голод, а все зерно продадуть в обмін на зброю". У РНБО спростовують фейки
20:50
дорожній знак
Легендарний дорожній знак "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й" продали на аукціоні за 631 тис. грн
20:50
Анналена Бербок
Послаблень не буде. Головна дипломатка Німеччини пояснила, що на шляху до ЄС Україна не може розраховувати на потурання
20:37
ООС поранення ЗСУ
Українського військового з пораненням у серце врятували в мобільному госпіталі 
20:35
Поліцейські-зрадники у Маріуполі
МарZота. У тимчасово окупованому Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік "ДНР", - радник мера
20:28
Ексклюзив
українська артилерія
Цю війну назвуть ракетно - артилерійською, - полковник Костенко
20:24
літак Росії
У Росії бортпровідникам для заспокоєння "дебоширів" у літаках видають пластикові наручники та ремені
20:22
Угорщина
Угорщину слід позбавити право голосу в ЄС – віцепрезидентка Європарламенту Барлі
20:21
Зеленський на форумі GLOBSEC
Зеленський попередив Європу про вуличні протести через брак продовольства
20:18
На фото посол США в Україні Бріджит Брінк
"Допомогти Україні перемогти у війні": новопризначена посол США Брінк розповіла про основні завдання на посаді
20:07
Запорізька АЕС
Відключення Запорізької АЕС неможливе ні технічно, ні економічно, - Енергоатом
19:54
Роскомнагляд
Роскомнадзор заблокував сайти фінської державної ТРК Yle, грузинського видання Sova та вірменське "Радіо Свобода"
19:44
окупанти
Росіяни змушені проводити часті ротації через виснаження особового складу, - Одеська ОВА
19:30
Маріуполь
У Маріуполі окупанти дозволяють ховати загиблих від обстрілів тільки у братських могилах, - радник мера
19:29
Окупанти, Мелітополь
На Запоріжжі колабораціоніст підписав указ про "націоналізацію" української власності
19:21
На фото людина, що працює за комп'ютером
Використовують тему зарплат: російські хакери атакували державні організації України
19:01
Азовсталь
"Здавалося, ми як королі світу і вже перемогли": пілот вертольоту розповів про доставку вантажів на Азовсталь і евакуацію звідти поранених
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV