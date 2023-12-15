"Майже половина жителів прифронтових областей готові відмовитись від територій в обмін на мир": РФ запустила новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"46% мешканців прифронтових областей виступають за завершення війни без повернення територій", - про це пише проросійське видання "Страна.ua" з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Насправді згідно з результатами опитування, яке КМІС проводив 29 листопада - 9 грудня, на півдні 46%, а на сході 47% людей вважають, що навіть в умовах обмеженої допомоги від партнерів бойові дії мають продовжуватися.

"Відповідно 40% і 42% готові на припинення бойових дій, але з формулюванням "Бойові дії припиняються з серйозними гарантіями безпеки від Заходу, проте визволення територій відкладається на невизначене майбутнє", - пише Центр.

Йдеться не про територіальні поступки, а лише про відтермінування деокупації.