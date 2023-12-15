"Майже половина жителів прифронтових областей готові відмовитись від територій в обмін на мир": РФ запустила новий фейк
Російська пропаганда просуває фейковий наратив, нібито майже половина українців, що мешкають на прифронтових областях, готові на мир в обмін на території
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"46% мешканців прифронтових областей виступають за завершення війни без повернення територій", - про це пише проросійське видання "Страна.ua" з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Насправді згідно з результатами опитування, яке КМІС проводив 29 листопада - 9 грудня, на півдні 46%, а на сході 47% людей вважають, що навіть в умовах обмеженої допомоги від партнерів бойові дії мають продовжуватися.
"Відповідно 40% і 42% готові на припинення бойових дій, але з формулюванням "Бойові дії припиняються з серйозними гарантіями безпеки від Заходу, проте визволення територій відкладається на невизначене майбутнє", - пише Центр.
Йдеться не про територіальні поступки, а лише про відтермінування деокупації.
- В Україні зросла частка тих, хто готовий до територіальних поступок РФ. У травні 2022 року тих, хто виступає за, було 10%, а станом на грудень 2023 року таких 19%.
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