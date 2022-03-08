McDonald’s тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії

Про це повідомляє The Independent з посиланням на лист співробітникам генерального директора мережі закладів Кріса Кемпчинського.



За його словами, McDonald’s тимчасово закриє всі ресторани і призупинить усі операції в Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.



"Конфлікт в Україні та гуманітарна криза в Європі завдали невимовних страждань невинним людя. Як система, ми приєднуємося до світу в засудженні агресії та насильства та молимось за мир", - заявив Кемпчинський.



Видання зазначає, що компанія зважилась на цей крок лише після того, як у соціальних мережах набув поширення хештег #BoycottMcDonalds у зв'язку з тим, що американська корпорація довгий час не реагувала на російське вторгнення в Україну.



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