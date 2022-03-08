McDonald’s тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії
McDonald’s тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну
Про це повідомляє The Independent з посиланням на лист співробітникам генерального директора мережі закладів Кріса Кемпчинського.
За його словами, McDonald’s тимчасово закриє всі ресторани і призупинить усі операції в Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
"Конфлікт в Україні та гуманітарна криза в Європі завдали невимовних страждань невинним людя. Як система, ми приєднуємося до світу в засудженні агресії та насильства та молимось за мир", - заявив Кемпчинський.
Видання зазначає, що компанія зважилась на цей крок лише після того, як у соціальних мережах набув поширення хештег #BoycottMcDonalds у зв'язку з тим, що американська корпорація довгий час не реагувала на російське вторгнення в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.28
Купівля 29.28Продаж 30.33
-
EUR
Купівля 32.23Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе