Медицина, дрони та мапи: що включать до оновленої дисципліни "Захист України" у школах
Освітяни вже розпочинали оновлення дисципліни "Захист України", яка буде включати більше практики, знань та життєво необхідних умінь. Предмет викладатимуть за новою методикою
Про це поінформував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
"З вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни – реалізовуватимемо у школах з різних областей. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована", – пише Лісовий.
Зокрема дисципліна "Захист України" має бути корисною та цікавою, в оновленому предметі має бути більше практики, знань та життєво необхідних умінь.
Повідомляється, що від учнів і вчителів є запит на отримання якісної домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами й орієнтування на місцевості.
"Аби пілот відбувся успішно, проведемо навчання для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму", – пояснив міністр.
- 3 липня голова МОН Оксен Лісовий повідомив, що цьогоріч, порівняно з 2022 роком, у Держбюджеті України на зарплати педагогів закладено на 20,5 млрд грн менше. Однак у МОН передбачено програму заохочення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.57
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе