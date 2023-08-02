Про це поінформував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"З вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни – реалізовуватимемо у школах з різних областей. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована", – пише Лісовий.

Зокрема дисципліна "Захист України" має бути корисною та цікавою, в оновленому предметі має бути більше практики, знань та життєво необхідних умінь.

Повідомляється, що від учнів і вчителів є запит на отримання якісної домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами й орієнтування на місцевості.

"Аби пілот відбувся успішно, проведемо навчання для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму", – пояснив міністр.