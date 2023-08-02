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Медицина, дрони та мапи: що включать до оновленої дисципліни "Захист України" у школах

2 серпня, 2023 середа
17:55
Суспільство урок Захист України

Освітяни вже розпочинали оновлення дисципліни "Захист України", яка буде включати більше практики, знань та життєво необхідних умінь. Предмет викладатимуть за новою методикою

Про це поінформував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"З вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни – реалізовуватимемо у школах з різних областей. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована", – пише Лісовий.

Зокрема дисципліна "Захист України" має бути корисною та цікавою, в оновленому предметі має бути більше практики, знань та життєво необхідних умінь.

Повідомляється, що від учнів і вчителів є запит на отримання якісної домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами й орієнтування на місцевості.

"Аби пілот відбувся успішно, проведемо навчання для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму", – пояснив міністр.

  • 3 липня голова МОН Оксен Лісовий повідомив, що цьогоріч, порівняно з 2022 роком, у Держбюджеті України на зарплати педагогів закладено на 20,5 млрд грн менше. Однак у МОН передбачено програму заохочення
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