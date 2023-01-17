Про це йдеться в аналітичному зведенні реакції на інтерв’ю Медведчука від Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Аналітики зазначають, що загалом, заява наповнена російськими наративами, які РФ поширювала та продовжує поширювати в інформаційному просторі.

"Найцікавішою є остання теза Медведчука, яку можливо інтерпретувати як його намагання стати "новою Тихановськую", тобто лідером уряду у вигнанні. Проте, слова Медведчука були вкрай негативно прийняті як українським, так і російським суспільством, оскільки Медведчук – "підбитий льотчик", який вже виконав свою функцію та має "уйти в закат"", - йдеться у звіті.

Також у ЦПД стверджують, що інтерв’ю Медведчука нагадує виступ Януковича в Ростові, після якого він був забутий історією.

Аналіз поширення продемонстрував, що Медведчук є нецікавим як для української, так і для російської аудиторії. Загальна реакція на його інтерв’ю – різко негативна, проте розбавлена нейтральними публікаціями з переказом оригіналу статті.

Центру не вдалось знайти жодного повідомлення або особи, яка б позитивно висловились про інтерв’ю або самого Медведчука.

Нагадаємо, 15 січня 2023 року Віктор Медведчук, який зберігав з різних причин мовчання, виступив з об'ємною програмною заявою про російсько-українську війну.

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