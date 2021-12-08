Медведчук приховав статки на рекордні 73 млн грн, - НАЗК

Про це повідомляє НАЗК.

За даними Агентства, Медведчук не вказав вартість своєї нерухомості у Києві, а саме: земельної ділянки площею понад шість гектарів та розміщеного на ній будинковолодіння площею 2,9 тис. м. кв.

"Під час перевірки встановлено, що вартість земельної ділянки - понад 29 млн грн, а будинковолодіння - 16 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у декларації нардепа не вказана земельна ділянка у тимчасово окупованому Криму, право на користування якою має його дружина Оксана Марченко.

НАЗК також встановило, що Медведчук не вказав вартість чотирьох автомобілів:

Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень;

Mercedes-Benz S500 4 Matic - 1,8 млн гривень;

Toyota Land Cruiser 200 - 1,1 млн гривень.

Renault Duster - 500 тис. гривень.

Також немає даних про шість автомобілів, якими володіє його дружина.



У агенстві додали, що за недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн), суд може призначити Медведчуку таку відповідальність:

штраф від 68 тис. до 85 тис. гривень;

громадські роботи на строк від 150 до 240 годин;

обмеження волі до 2 років.

Закон, який передбачає більш суворе покарання за брехню у деклараціях - позбавлення волі на строк до 2 років - прийняли лише у червні 2021 року. Відтак, застосовувати його можна буде лише до декларацій, поданих у 2021 році."Матеріали про виявлені ознаки злочину (за ст. 366-2 Кримінального кодексу України - декларування недостовірної інформації) НАЗК направило до Офісу генерального прокурора для відповідного реагування", - повідомило агентство.