Медведчук приховав статки на рекордні 73 млн грн, - НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук не вказав у декларації за 2020 рік статки на понад 73 млн грн, що є рекордом серед усіх перевірених у 2021 році декларацій
Про це повідомляє НАЗК.
За даними Агентства, Медведчук не вказав вартість своєї нерухомості у Києві, а саме: земельної ділянки площею понад шість гектарів та розміщеного на ній будинковолодіння площею 2,9 тис. м. кв.
"Під час перевірки встановлено, що вартість земельної ділянки - понад 29 млн грн, а будинковолодіння - 16 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у декларації нардепа не вказана земельна ділянка у тимчасово окупованому Криму, право на користування якою має його дружина Оксана Марченко.
НАЗК також встановило, що Медведчук не вказав вартість чотирьох автомобілів:
- Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень;
- Mercedes-Benz S500 4 Matic - 1,8 млн гривень;
- Toyota Land Cruiser 200 - 1,1 млн гривень.
- Renault Duster - 500 тис. гривень.
Також немає даних про шість автомобілів, якими володіє його дружина.
У агенстві додали, що за недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн), суд може призначити Медведчуку таку відповідальність:
- штраф від 68 тис. до 85 тис. гривень;
- громадські роботи на строк від 150 до 240 годин;
- обмеження волі до 2 років.
"Матеріали про виявлені ознаки злочину (за ст. 366-2 Кримінального кодексу України - декларування недостовірної інформації) НАЗК направило до Офісу генерального прокурора для відповідного реагування", - повідомило агентство.
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