Медведєв пригрозив Франції війною
Заступник голови Ради Безпеки РФ та експрезидент Росії Дмитро Медведєв почав погрожувати Франції війною
Погроза прозвучала у дописі в офіційному Twitter російського політика.
"Там якийсь французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Стежте за своїми словами, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні", - написав Медведєв.
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