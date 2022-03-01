Медведєв пригрозив Франції війною

Погроза прозвучала у дописі в офіційному Twitter російського політика.



"Там якийсь французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Стежте за своїми словами, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні", - написав Медведєв.

