Медзаклади будуть забезпечені киснем, якщо буде стрімке зростання потреби, - МОЗ
Для забезпечення потреби у кисні лише у 2021 році Уряд виділив регіонам 1 млрд 654 млн грн
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Як відомо, у другому півріччі минулого року закуплено 385 кисневих станцій для лікарень.
Водночас у липні 2021 року функціонувало лише 50 кисневих станцій, на кінець року – вже 92. Також 118 кисневих станцій вже закуплені за кошти субвенції та наразі монтуються в лікарнях.
"Крім того, ДП "Медичні закупівлі" придбало 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть приймати пацієнтів із COVID-19. Їх встановлення заплановане на січень-лютий цього року", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ зазначають, що на сьогодні в Україні працює 23 ліцензованих виробники медичного кисню. З ними вже проведено спеціальні перемовини. Наразі МОЗ отримало підтвердження швидкого постачання кисню в лікарні у разі стрімкого зростання потреб. Для цього підприємства вже почали формувати резерви кисню у сховищах.
"Під час останньої хвилі в Україні було розгорнуто більше ніж 79 тисяч ковідних ліжок у 547 закладах охорони здоров’я. Наразі наші можливості дозволяють забезпечити не меншу кількість", - підсумували в міністерстві.
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