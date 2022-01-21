Медзаклади будуть забезпечені киснем, якщо буде стрімке зростання потреби, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Як відомо, у другому півріччі минулого року закуплено 385 кисневих станцій для лікарень.



Водночас у липні 2021 року функціонувало лише 50 кисневих станцій, на кінець року – вже 92. Також 118 кисневих станцій вже закуплені за кошти субвенції та наразі монтуються в лікарнях.



"Крім того, ДП "Медичні закупівлі" придбало 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть приймати пацієнтів із COVID-19. Їх встановлення заплановане на січень-лютий цього року", - йдеться у повідомленні.



У МОЗ зазначають, що на сьогодні в Україні працює 23 ліцензованих виробники медичного кисню. З ними вже проведено спеціальні перемовини. Наразі МОЗ отримало підтвердження швидкого постачання кисню в лікарні у разі стрімкого зростання потреб. Для цього підприємства вже почали формувати резерви кисню у сховищах.



"Під час останньої хвилі в Україні було розгорнуто більше ніж 79 тисяч ковідних ліжок у 547 закладах охорони здоров’я. Наразі наші можливості дозволяють забезпечити не меншу кількість", - підсумували в міністерстві.

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