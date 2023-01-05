Про це пише Euronews.

"Україна збирає війська та боєприпаси для нової великої атаки на позиції Росії. Вони повинні зберегти ту динаміку, яку вони набрали: спочатку у вересні із захопленням Харківської області, а потім у листопаді зі звільненням Херсона", — заявив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Новий наступ буде "вирішальним для збереження підтримки міжнародної спільноти та демонстрації того, що їхні величезні фінансові та військові зусилля для України приносять результати".

Колишній полковник армії США Ліам Коллінз сказав Euronews, що Україні потрібно здійснити атаку до того, як навесні розтане сніг, що ускладнить використання ґрунтових доріг.

"Усі пам'ятають повінь на перших етапах російського вторгнення. В таких умовах дуже складно вести наступ і перекидати війська".

Коллінз сказав, що Україна також менше страждає від бойових дій за низьких температур натомість росіяни мають труднощі з логістикою, моральним духом та керівництвом:

"Логістика була проблемою для росіян з самого початку, і погодні умови тільки ускладнять це. Єдина перевага росіян у цьому конфлікті — це масовість".

Хоча багато хто намагається припустити, куди може "впасти молот", Дікінсон сказав, що логістика припускає, що найбільш очевидним місцем для наступу буде південь, прямо до Азовського моря:

"Ймовірно, в районі Бердянська, можливо, в бік Мелітополя, щоб ізолювати від поповнення російські війська, які прямують у бік Криму".

Він сказав, що така атака буде більшою версією наступу на Херсонщині, коли російські війська були фактично відрізані, заблоковані та змушені відступити, оскільки вони не могли поповнити запаси.

Однак Коллінз попередив, що чим більше росіяни будуть змушені відступати, тим важче буде з ними боротися. Відвойовуючи великі ділянки, Україна відтісняє ворога на все менші й менші території, тому їхня армія може збільшуватись і не бути такою розподіленою.

Водночас "російські війська не можуть проводити масштабний вогневий маневр, у них немає можливостей", додав він. "Це просто нагромадження їхньої артилерії, що має невелику тактичну та стратегічну цінність".

Пітер Дікінсон відзначає, що Київ знову може спробувати застати росіян зненацька, розіславши неправдиву інформацію:

"Україна показала, що дуже вміла робити сюрпризи. Харківському наступу у вересні передували місяці сигналів про те, що вони збираються розпочати великий наступ на півдні. Росія стягнула велику кількість військ на південь, а Україна атакувала на сході. Можна припустити, що вони хотіли б повторити цю хитрість знову".

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