Менеджер Ф'юрі заявив, що саудівці здійснять різдвяне бажання усіх фанів боксу

Про це менеджер британця Спенсер Браун розповів в інтерв'ю Тедді Атласу на каналі

THE FIGHT with Teddy Atlas.

За його словами, команда Ф'юрі веде переговори з інвесторами із Саудівської Аравії про організацію його наступного бою.

"Я не можу розголошувати нічого, що наразі відбувається, але якби у вас був різдвяний список побажань з одним боєм, який ви хотіли б побачити в надважкій вазі, то він цілком міг би відбутися", - розповів Браун.

На уточнююче запитання, чи може це бути бій між Ф'юрі та Усиком за титул абсолютного чемпіона світу менеджер відповів ствердно.

"Так, ви могли вгадати. І це все, що я можу вам сказати, тому що мені довелося підписати документи, мені заборонено розголошувати все це, тому я не можу більше нічого сказати. Але я збираюся сказати наступне: саудівці здійснять різдвяне бажання усіх – це все, що я можу сказати", - підсумував Браун.

Переговори про бій Усик - Ф'юрі

Усик та Ф'юрі намагалися домовитися про поєдинок наприкінці минулого та на початку 2023 року, проте не досягли згоди та припинили переговори.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).