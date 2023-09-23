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Головна Спорт Менеджер Ф'юрі заявив, що саудівці здійснять різдвяне бажання усіх фанів боксу

Менеджер Ф'юрі заявив, що саудівці здійснять різдвяне бажання усіх фанів боксу

23 вересня, 2023 субота
00:41
Спорт Тайсон Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі може провести наступний поєдинок проти українця Олександра Усика

Про це менеджер британця Спенсер Браун розповів в інтерв'ю Тедді Атласу на каналі 

THE FIGHT with Teddy Atlas

За його словами, команда Ф'юрі веде переговори з інвесторами із Саудівської Аравії про організацію його наступного бою. 

"Я не можу розголошувати нічого, що наразі відбувається, але якби у вас був різдвяний список побажань з одним боєм, який ви хотіли б побачити в надважкій вазі, то він цілком міг би відбутися", - розповів Браун. 

На уточнююче запитання, чи може це бути бій між Ф'юрі та Усиком за титул абсолютного чемпіона світу менеджер відповів ствердно. 

"Так, ви могли вгадати. І це все, що я можу вам сказати, тому що мені довелося підписати документи, мені заборонено розголошувати все це, тому я не можу більше нічого сказати. Але я збираюся сказати наступне: саудівці здійснять різдвяне бажання усіх – це все, що я можу сказати", - підсумував Браун.

Переговори про бій Усик - Ф'юрі

Усик та Ф'юрі намагалися домовитися про поєдинок наприкінці минулого та на початку 2023 року, проте не досягли згоди та припинили переговори.  

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).   

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). 

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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