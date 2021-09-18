Менеджер назвав ім'я наступного суперника Ломаченка
Український боксер Василь Ломаченко проведе наступний бій 11 грудня проти ганця Річарда Коммі
Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас, повідомляє Р-Спорт.
За його словами, Ломаченко 11 грудня зустрінеться з колишнім чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі.
Клімас додав, що команда абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса зі США, попри публічні заяви самого боксера, хоче у 2022 році провести реванш з Василем Ломаченком.
У 2019 році у ганця титул IBF відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
-
Нагадаємо, 4 серпня Боб Арум заявив, що наступним суперником Василя Ломаченка може стати Річард Коммі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.19Продаж 31.58
- Актуальне
- Важливе