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Менеджер назвав ім'я наступного суперника Ломаченка

18 вересня, 2021 субота
18:08
Спорт Річард Коммі

Український боксер Василь Ломаченко проведе наступний бій 11 грудня проти ганця Річарда Коммі

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас, повідомляє Р-Спорт.  

За його словами, Ломаченко 11 грудня зустрінеться з колишнім чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі.

Клімас додав, що команда абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса зі США, попри публічні заяви самого боксера, хоче у 2022 році провести реванш з Василем Ломаченком.

У 2019 році у ганця титул IBF відібрав Теофімо Лопес.  У жовтні 2020 американець також завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

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Бокс
Василь Ломаченко
Теофімо Лопес
Егіс Клімас
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