Про це заявив нардеп Мустафа Джемілєв в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Зараз стоїть питання, як би вивезти цих активістів. Трохи нас рятує традиційна російська корупція: нам вдається "викупити" деяких співгромадян", - зазначив Джемілєв.

Він розповів, як відбувається процес.

"Починається від $250 і вище. Залежно від того, з ким домовлятися. Не з усіма це можна. Спочатку потрібно домовлятися, Треба знати, хто там стоїть на посаді. Не дуже проста операція. Ось мені вдалося, наприклад, викупити 7 людей", - повідомив нардеп.

В окупований Крим вивозять активістів з Херсонської та Запорізької областей, а потім відправляють далі у Росію.