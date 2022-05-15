"Мені вдалося визволити сімох людей": викрадених українських активістів "викуповують" у псевдочиновників Криму, - Джемілєв
Викрадених російськими військами українських активістів з Херсонської та Запорізької областей можна "викупити" в псевдовлади окупованого Криму
Про це заявив нардеп Мустафа Джемілєв в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
"Зараз стоїть питання, як би вивезти цих активістів. Трохи нас рятує традиційна російська корупція: нам вдається "викупити" деяких співгромадян", - зазначив Джемілєв.
Він розповів, як відбувається процес.
"Починається від $250 і вище. Залежно від того, з ким домовлятися. Не з усіма це можна. Спочатку потрібно домовлятися, Треба знати, хто там стоїть на посаді. Не дуже проста операція. Ось мені вдалося, наприклад, викупити 7 людей", - повідомив нардеп.
В окупований Крим вивозять активістів з Херсонської та Запорізької областей, а потім відправляють далі у Росію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе