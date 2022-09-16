Мер Миколаєва пояснив, як працюватиме вуличне освітлення у вечірню пору доби
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що у жовтні вуличне освітлення в місті працюватиме до 22:00
Про це Сєнкевич повідомив у telegram.
Мер попередив, що це питання узгодять з військовими.
"В осінній час надворі починає темніти рано, тому багато хто з вас питає, коли в Миколаєві знову почне працювати вуличне освітлення. Плануємо запустити його у жовтні - до 22:00. Це питання ми обов’язково узгодимо з нашими військовими, а наразі перевіряємо і готуємо до цього міські мережі. Додатково ще вам повідомлю. Залишайтесь на зв’язку", - йдеться у повідомленні мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
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