Мер Скадовська прокоментував образливий жарт "95 кварталу" про мешканців окупованого міста

Про це він сказав у відеозверненні, поширеному на Facebook.

Мер Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на образливий номер "95 кварталу", який показали у новорічному випуску. У ньому російськомовна мешканка Скадовська намагається говорити українською, припускаючись помилок, що викривлюють зміст слів. Зокрема, представляючись, вона каже, що родом зі Скадовська. У її виконанні фраза звучить як "сіськадовська".

"Напевно, жарти про "сіськи" зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадовськ перебуває в окупації, і дійсно чого він потребує - це не насмішок, а підтримки", - сказав Яковлєв.

Він наголосив, що мешканці окупованої Херсонщини добре розуміють і говорять українською. Зазначимо, що в своєму номері "кварталівці" припустилися помилки, заявивши, що Скадовськ - це місто на Сході України.

"Дійсно, у Скадовську проживає багато людей, які говорили російською мовою, були російськомовними, але усі добре розуміють українську, і добре говорять українською", - зауважив міський голова.

Він оголосив про запуск флешмобу "Скадовськ говорить українською" та запропонував усім скадовчанам підтримати його і зачитати щось українською.

"Незалежно від того, де ви є тепер, знаю, що в серці ви любите Скадовськ. Український Скадовськ. Бо саме за українську мову і культуру сьогодні нас намагається знищити орда", - наголосив він.

Яковлєв зачитав вірш Григорія Чубая "В двадцятий вік не просто жити".



