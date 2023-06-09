Меренговий рулет. Рецепт приготування
Меренговий рулет - десерт дуже ніжний, він буквально “тане в роті”. Сьогодні ми будемо його готувати й смачно частуватись
Приготування основи:
Інгредієнти
- Чотири яєчні білки (кімнатної температури)
- Дрібка лимонної кислоти
- 220 г цукрової пудри
- Одна столова ложка кукурудзяного крохмалю
Спосіб приготування:
Корж
- Виливаємо білки в глибоку миску
- Жовток не повинен потрапити до миски
- Миска повинна бути абсолютно сухою
- Додаємо лимонну кислоту
- Збиваємо міксером на середній швидкості
- Коли з'явиться піна, збільшуємо швидкість до максимальної
- Продовжуємо збивати
- Під час збивання додаємо по ложці цукрову пудру
- Через десять хвилин додаємо крохмаль
- Збиваємо ще п'ятнадцять секунд
- Викладаємо на деко пергаментний папір
- Розподіляємо меренгу рівним шаром (1 см)
- Посипаємо зверху подрібненими горіхами
- Випікаємо до 20 хвилин при температурі до 170 °С
- Головне - не пересушити основу!
- Перевертаємо готову меренгу на чисту поверхню пергаментного паперу
- Знімаємо пергаментний папір, на якому випікали страву
- Основу бажано посипати цукровою пудрою
Начинка
- Подрібнені ягоди: малина, чорниця, полуниця, вишня без кісточок тощо
- Або ж, мандарини, манго чи банани…
- А ще: подрібнені фісташки, мигдальні пластівці чи кокосова стружка
- Підбирайте ваш улюблений смак чи його композицію!
- Крем: сирно-сметанковий, заварний, вершково-сирний, йогуртовий тощо
Збираємо меренговий рулет
- Охолоджений корж змащуємо кремом
- Шар крему повинен бути рівномірним висотою до 3 мм
- На зовнішнім край після згортання наносимо крему трохи менше
- Зверху викладаємо ягоди, фрукти, горіхи тощо
- Розкладаємо їх по всій площині
- Обережно загортаємо рулет
- Готовий рулет запаковуємо у фольгу чи харчову плівку
- Залишаємо в холодильнику на декілька годин
- Додатково десерт можна прикрасити шоколадом!
Смачного!
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