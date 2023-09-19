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Пресреліз

Мережа АЗК UPG розпочала співпрацю з благодійною місією медичних волонтерів FRIDA Ukraine

19 вересня, 2023 вiвторок
15:00
Суспільство

Якісну медичну допомогу на прифронтових та визволених територіях зможуть отримати ще більше українців. Національна мережа АЗК UPG розпочала співпрацю з українсько-ізраїльською місією медичних волонтерів FRIDA Ukraine, які рятують життя цивільних

UPG підтримує фонд у межах благодійної ініціативи "Енергія добра". Вже майже рік частину коштів від кожного проданого гарячого напою UPG спрямовує на допомогу людям, які зазнали жахіть війни.

Команда волонтерів об’єднує понад п’ятсот талановитих медиків, які, одягнувши на білі халати бронежилети, лікують українців. Завдяки їм екстрену та планову допомогу отримують діти, особи з інвалідністю та люди похилого віку, які постраждали від військових дій та окупації. Крім того, діяльність FRIDA зосереджена ще на двох важливих напрямках: евакуації населення та навчанні для лікарів-волонтерів та студентів-медиків.

UPG взяла на себе стовідсоткове забезпечення місій пальним, а це понад 5000 літрів щомісяця. Компанія заправляє автопарк волонтерів, до якого входять реанімобілі, мікроавтобуси, автомобіль Women’s Care та інший транспорт. Крім того, мережа АЗК спрямує кошти й на облаштування мобільних медичних бригад та інші додаткові потреби.

"Під час війни у цій трагедії, масштаби якої просто немислимі, важливо, щоб кожен відчував підтримку, а надто люди, які опинилися у надскладних умовах. Завдяки місії населення, яке не мало доступу до медичної допомоги, отримує її. Кожен виїзд команди – це, без перебільшення, історія порятунку людських життів. Дякуємо лікарям за мужність! Ми також вдячні нашим клієнтам, які, купуючи каву на UPG, діляться своєю енергією добра з тими, хто гостро потребує підтримки. Це наш спільний внесок у цю боротьбу, яка обов’язково закінчиться перемогою", – прокоментувала маркетинг-директорка UPG Надія Гануліч-Манукян.

Щомісяця волонтери роблять чотири-шість виїздів у громади Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та інших областей. Їхня мета – надати якісні медичні послуги якомога більшій кількості українців, які постраждали від війни. Тож огляд проводять понад 25 лікарів різних профілів. На кожній місії задіяні УЗД, ЕКГ, офтальмологічне обладнання та навіть мобільний стоматологічний кабінет. Одразу ж за призначенням лікаря пацієнти отримують й необхідні ліки.

Фото: FRIDA Ukraine

 

"Ми – єдина команда лікарів-волонтерів, яка перетинає п‘ятнадцятикілометрову прифронтову межу та попри вибухи й постріли доїжджає до пекельних точок. Якщо ви бодай раз поглянете в очі людей, що живуть на деокупованих землях або у зоні ведення бойових дій, ви нас зрозумієте", – керівниця проєкту FRIDA Ukraine Владислава Романюк".

Від початку широкомасштабної війни під час місій допомогу отримали понад 15 тисяч пацієнтів, з яких майже 1700 – діти, лікарі виконали більше 120 польових операцій. Люди безкоштовно отримали більше 22 тонн необхідних медикаментів.

З кожним кілометром відвойованої українською землі розширюватиметься і географія присутності місії. В UPG розповіли, що підтримуватимуть волонтерів, які, ризикуючи власним життям, рятують інших, доки у цьому є потреба. Адже об’єднавши зусилля та примножуючи енергію добра, ми зможемо більше.

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