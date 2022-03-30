Мережа меблевих магазинів JYSK оголосила про повне закриття в Росії після остаточного розпродажу
Данська мережа магазинів меблів та товарів для дому JYSK , яка з 3 березня призупинила роботу в Росії, оголосила про повний вихід з російського ринку
Про це йдеться в релізі на сайті компанії.
"Усі магазини JYSK в Росії тимчасово закриті з 3 березня. Сьогодні JYSK оголошує, що закриття буде постійним, і що JYSK повністю виходить з Росії", – йдеться у повідомленні.
Мережа відчинить російські магазини з 31 березня, щоб провести остаточний розпродаж, після чого покине російський ринок.
- Нагадаємо, у відповідь на санкції РФ конфіскує рідкісні швейцарські годинники.
- Головний офіс українського майданчика OLX - нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers) володіє також російським майданчиком оголошень Avito, де зараз окупанти публікують оголошення щодо контрактної служби в армії.
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