Мережа меблевих магазинів JYSK оголосила про повне закриття в Росії після остаточного розпродажу

Про це йдеться в релізі на сайті компанії.

"Усі магазини JYSK в Росії тимчасово закриті з 3 березня. Сьогодні JYSK оголошує, що закриття буде постійним, і що JYSK повністю виходить з Росії", – йдеться у повідомленні.



Мережа відчинить російські магазини з 31 березня, щоб провести остаточний розпродаж, після чого покине російський ринок.

Нагадаємо, у відповідь на санкції РФ конфіскує рідкісні швейцарські годинники.

Головний офіс українського майданчика OLX - нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers) володіє також російським майданчиком оголошень Avito, де зараз окупанти публікують оголошення щодо контрактної служби в армії.

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