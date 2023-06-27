Мешканці Південної Кореї стануть на рік молодшими
Жителі Південної Кореї стануть на рік молодшими, оскільки країна приєдналася до міжнародних стандартів обчислення віку
Про це інформує Bloomberg.
Зазначають, що у Південній Кореї вік немовлят рахували не від моменту народження. Так до цього додавали час, який дитина провела в утробі матері. Таку традиційну систему підрахунку використовували в соцмережах і на роботі, де вікова ієрархія була важливою.
Відтепер країна доєдналася до міжнародних стандартів обчислення віку й відповідатиме світовим нормам. Таке рішення було однією з частин кампанії чинного президента Юн Сок Йоля, і воно зустріло широку підтримку громадськості.
Водночас наголошують, що мешканцям Південної Кореї не доведеться оновлювати паспорти чи інші документи, що посвідчують особу. Так у магазинах країни, наприклад, і раніше використовують міжнародні стандарти обчислення віку.
- 14 квітня стало відомо, що так званим відлюдькуватим жителям Південної Кореї уряд платитиме по 500$ на місяць, щоб забезпечити їх психічну та емоційну стабільність. Це стосуватиметься молодих людей віком від 9 до 24 років.
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