Мешканці Південної Кореї стануть на рік молодшими

Про це інформує Bloomberg.

Зазначають, що у Південній Кореї вік немовлят рахували не від моменту народження. Так до цього додавали час, який дитина провела в утробі матері. Таку традиційну систему підрахунку використовували в соцмережах і на роботі, де вікова ієрархія була важливою.

Відтепер країна доєдналася до міжнародних стандартів обчислення віку й відповідатиме світовим нормам. Таке рішення було однією з частин кампанії чинного президента Юн Сок Йоля, і воно зустріло широку підтримку громадськості.

Водночас наголошують, що мешканцям Південної Кореї не доведеться оновлювати паспорти чи інші документи, що посвідчують особу. Так у магазинах країни, наприклад, і раніше використовують міжнародні стандарти обчислення віку.