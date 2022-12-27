Мешканців Київщини попередили про вибухи у вівторок: проводитимуть навчання саперів
У вівторок, 27 грудня, мешканці Київської області можуть чути вибухи, пов'язані з навчанням саперів. Людей просять зберігати спокій
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"У Вишгородському районі сьогодні, 27 грудня, проводяться навчання для саперів. Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", – ідеться в повідомленні.
"Закликаємо жителів Київщини зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів", - додали в ОВА.
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