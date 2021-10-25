Мессі пощастило, що він не грав проти мене, - ексфутболіст "Динамо" пожартував над аргентинцем
Колишній захисник "Динамо" Олександр Головко пожартував, що Ліонель Мессі не став би топ-гравцем, якби грав з українцем в один час
В інтерв'ю "Вацко Live" зізнався, проти яких футболістів йому було найважче грати.
"Мені дуже складно було працювати проти ексфорварда "Реала" Рауля. Розумом і рухом цей футболіст ніби як не виділяється, але він завжди там, де небезпечно. У передбаченні моменту, аналізуючи м'яч і його рух. У цьому він був топ. Він приймав рішення настільки раніше, що я не встигав реагувати і прораховувати його кроки. Я ніяк не міг з ним впоратися в плані відкриттів: куди я не піду - його немає поруч", - сказав Головко.
Ексфутболіст "Динамо" пожартував, що Ліонелю Мессі дуже пощастило, що той не зустрічався на футбольному полі з українцем.
"Дуже складно з футболістами невисокого зросту, які різкі. Пощастило Мессі, чесно скажу, що я з ним не грав. Він би не став топ-футболістом, однозначно. Я б закрив його і все", - сказав Головко.
Олександр Головко відомий українським фанатам грою за київське "Динамо", сімферопольську "Таврію" і китайський "Ціндао Хайню".
Ставши тренером Головко очолював збірні України різних вікових груп. Зокрема U-16, U-17, U-18, U-19 і U-20. U-21 він покинув у 2018-му році.
Після дворічної перерви очолив "Кремінь", в якому попрацював кілька місяців.
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