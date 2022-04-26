Мета РФ - розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна проти України - це лише початок загарбницьких планів Росії
Про це він сказав у відеозверненні.
"Сьогодні в Німеччині відбулась важлива зустріч на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Ключове питання - посилення захисту всієї Європи від агресивних амбіцій Росії", - зазначив президент.
Зеленський додав, що у вільному світі вже майже не залишилось тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України - це лише початок.
"Фінальною метою керівництва РФ є не просто захоплення території України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії. Вільний світ має право на самозахист і саме тому буде допомагати Україні ще більше", - підсумував президент.
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