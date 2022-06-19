Ми добились скасування військового збору для бійців на передовій – Ар’єв
Бійці, які служать на передовій боротьби з російськими загарбниками, звільнені від військового збору – про це повідомив співавтор відповідного законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану, народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв
"Верховна Рада сьогодні в цілому проголосувала мій та ще низки колег з «Європейської Солідарності» законопроект 7432. Абсолютно справедливе рішення", – написав Ар’єв у Facebook.
"Ідею мені дав мій колега Борислав Береза, який сам зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. Інші військові підтвердили, що коли вони самі купують амуніцію для ефективнішого нищення рашистів, то який сенс з них вираховувати військовий збір, що призначений саме для цього? Сподіваюсь, президент підпише закон невідкладно", – пише Володимир Ар’єв.
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