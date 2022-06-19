Ми добились скасування військового збору для бійців на передовій – Ар’єв

"Верховна Рада сьогодні в цілому проголосувала мій та ще низки колег з «Європейської Солідарності» законопроект 7432. Абсолютно справедливе рішення", – написав Ар’єв у Facebook.

"Ідею мені дав мій колега Борислав Береза, який сам зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. Інші військові підтвердили, що коли вони самі купують амуніцію для ефективнішого нищення рашистів, то який сенс з них вираховувати військовий збір, що призначений саме для цього? Сподіваюсь, президент підпише закон невідкладно", – пише Володимир Ар’єв.