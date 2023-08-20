Ми готові обміняти Бєлгород на членство України в НАТО, — Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова жертвувати своїми територіями заради членства у НАТО, проте "готова обміняти Бєлгород"
Про це він заявив 20 серпня під час пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.
Таким чином глава держави відповів на питання української журналістки, чи готова Україна заради миру та членства в Альянсі пожертвувати частиною своєї території, зокрема через можливий тиск західних партнерів.
"Обмін території? Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", - іронічно прокоментував президент України.
Своєю чергою Фредеріксен наголосила, що вибір, чи йти на мирні переговори, повністю належить Україні.
"Я можу дуже чітко відповісти — запитання щодо майбутнього України належить саме українцям. І це вирішувати тільки Україні, коли вона буде готова сісти за перемовини", - зазначила вона.
- Також прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна передасть 19 винищувачів F-16 Україні, однак для цього необхідно дотриматися деяких умов.
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