Ми готові обміняти Бєлгород на членство України в НАТО, — Зеленський

Про це він заявив 20 серпня під час пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.

Таким чином глава держави відповів на питання української журналістки, чи готова Україна заради миру та членства в Альянсі пожертвувати частиною своєї території, зокрема через можливий тиск західних партнерів.

"Обмін території? Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", - іронічно прокоментував президент України.

Своєю чергою Фредеріксен наголосила, що вибір, чи йти на мирні переговори, повністю належить Україні.

"Я можу дуже чітко відповісти — запитання щодо майбутнього України належить саме українцям. І це вирішувати тільки Україні, коли вона буде готова сісти за перемовини", - зазначила вона.