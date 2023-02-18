Про це він сказав під час трансляції конференції в етері Еспресо.

"Основне рішення має прийняти Україна, тобто українці мають вирішувати, що і коли робити. По-перше, ми маємо не випускати з виду та не зміщувати фокус з того, що є агресор і є жертва. Світ не повинен очікувати від України якихось поступок, на які б мала зараз йти Росія. Якби сьогодні Росія б вирішила завершити бойові дії, то це б був кінець війни. А якщо б Україна вирішила припинити боротьбу, то це був би кінець України. Ми маємо багато на кону, не лише Україна, а питання стратегічного миру для кожної країни у всьому світі зараз на кону. Ми сьогодні боремося проти верховенства сили, і якщо нам не вдасться побороти, то ми "відкриємо скриньку Пандори" і таке зло буде ширитися далі. Ми хочемо довготривалого миру, а це означає, що ми маємо зробити все для того, аби Росія не мала змогу повторити такий агресивний сценарій наступного року чи за 2-3 роки", - зазначив державний секретар США.

Ентоні Блінкен додав, що потрібно Україні допомогти зміцнити оборонний потенціал, щоб була змога давати відсіч. Також маємо заглядати і у повоєнне майбутнє, де є безпека для України та для цілої Європи.