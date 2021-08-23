Ми хочемо поставити Росію на її місце, - представниця США на саміті "Кримської платформи"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"США пишаються можливістю бути тут і підтримувати "Кримську платформу". Хочу одразу заявити, ми разом з Україною, з усіма разом, одностайно засуджуємо анексію Криму", - сказала міністерка.



Вона від імені президента США Джо Байдена заявила про підтримку України, реформ, роботи щодо північно-антлантичних прагнень.



"Ми підтримуємо вашу боротьбу з корупцією та російською агресією. Підтримка лишається конкретною, Ми будемо надавати ЗСУ захисну зброю", - заявила Ґренголм.



Вона додала, що США продовжать дипломатичні зусилля спільно з союзниками і партнерами

для розв'язання конфлікту в Україні.



"Ми хочемо Росію поставити на її місце і хочемо добитись припинення її втручання на сході України та анексії Криму. Ми вважаємо, що "Кримська платформа" дійсно донесе до всіх думку, що "Крим - це Україна" і те, що Росію потрібно притягти до відповідальності за її агресію", - підсумувала урядовиця.



"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.



45 країн та міжнародних організацій представлені на саміті, зокрема присутні 10 президентів та 4 очільники уряду. На "Кримській плафтормі" є представники усіх членів НАТО та ЄС.



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