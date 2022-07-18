Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Під час свого виступу на засіданні глав зовнішньополітичних відомств держав ЄС, пан Ліпавський зазначив, що нинішні принципи, на яких ґрунтуються європейсько-російські відносини потрібно змінити, адже вони є застарілими.

"Ми повинні врахувати нову реальність ворожості (Росії, - ред.) й бути готовими захищатися від російської загрози", – сказав глава чеського МЗС. Він також додав, що більш детально це питання будуть обговорювати у серпні.

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