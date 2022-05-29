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Головна війна з Росією Ми маємо якомога швидше "вигризти" ПДЧ в НАТО, бо це питання існування Української держави, – Порошенко в інтерв'ю Портникову

Ми маємо якомога швидше "вигризти" ПДЧ в НАТО, бо це питання існування Української держави, – Порошенко в інтерв'ю Портникову

29 травня, 2022 неділя
20:01
війна з Росією

Петро Порошенко в інтерв´ю журналісту Віталію Портникову на телеканалі "Еспресо", яке було записане у п’ятницю 27 травня, заявив, що Україна має отримати ПДЧ в НАТО на найближчому саміті у Мадриді

Порошенко переконаний – Україна посилить Альянс, а досвід російської агресії дозволить зробити НАТО більш ефективним. 

"І не зупинять нас орбани. Ми маємо випрацювати механізм, який зробить НАТО ефективнішим. НАТО має навчитися на агресії Росії проти України для того, щоб стати більш ефективним", – каже Порошенко. 

Він зазначив, що планував говорити про це під час Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі: "На засіданні ПА НАТО, і на двосторонніх зустрічах з керівництвом країн-членів НАТО я буду наголошувати, що альтернативи НАТО не існує і ніхто не має права нас зупинити". 

"Саміт НАТО у Мадриді має бути історичним. З трьох причин. Причина перша – Фінляндія. Причина друга – Швеція. Причина третя – Україна. І якщо Путін хотів, як він там стверджував, віддалити кордони НАТО від Росії, для того щоб, як він казав, "полётное время ракеты до Кремля" не було менше 4 хвилин, – от я наголошую: НАТО має продемонструвати свою дорослість.  Я не бачу жодного сумніву, що Швеція і Фінляндія будуть прийняті. Уже на сьогоднішній день є перші ознаки, що Туреччина і ці дві країни знайшли компроміс пр відповідному сприянні СШАі інших країн-членів НАТО", – констатує Порошенко. 

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політика
Віталій Портников
Петро Порошенко
інтерв'ю
НАТО
членство у НАТО
ПДЧ
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