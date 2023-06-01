Ми намагатимемося збільшити потужність та успішність ППО України, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в Осло 1 червня на брифінгу щодо неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, що допомога та підтримка для України буде надаватися і надалі
Про це він розповів під час трансляції брифінгу в етері Еспресо.
"Ми уже готуємося до Вільнюського саміту. Йдеться про нашу допомогу Україні, аби вона продовжувала давати відсіч російському окупантові, як це вона успішно робить упродовж вже 15 місяців. Найголовніший момент - ми намагатимемося зробити все для того, аби збільшити потужність та успішність українського ППО, а також залучення Швеції до сім'ї НАТО. Ми бачимо, що зараз є на порядку денному, зокрема прагнемо єдності між усіма членами та партнерами Альянсу. За останні півтора року ми стали свідками безпрецедентної єдності, нас об'єднало горе України. Ми об'єдналися навколо України з першого дня повномасштабного вторгнення, тому будемо і надалі її підтримувати. Також продовжимо зміцнювати оборонну потужність наших країн-учасниць НАТО, тому будемо обговорювати наступні критичні кроки", - сказав держсекретар.
- Сьогодні 1 червня представники 31 країни-члена НАТО беруть участь у неформальній зустрічі глав МЗС в Осло. Також на ній присутній міністр закордонних справ Швеції на запрошення Альянсу. Зустріч відбувається в рамках підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Як повідомляли на сайті норвезького уряду, насамперед дискусії зосередять на продовженні підтримки України.
- Зустріч міністрів проходить в мерії Осло. Востаннє Норвегія приймала зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у 2007 році.
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