Ми намагатимемося збільшити потужність та успішність ППО України, - Блінкен

Про це він розповів під час трансляції брифінгу в етері Еспресо.

"Ми уже готуємося до Вільнюського саміту. Йдеться про нашу допомогу Україні, аби вона продовжувала давати відсіч російському окупантові, як це вона успішно робить упродовж вже 15 місяців. Найголовніший момент - ми намагатимемося зробити все для того, аби збільшити потужність та успішність українського ППО, а також залучення Швеції до сім'ї НАТО. Ми бачимо, що зараз є на порядку денному, зокрема прагнемо єдності між усіма членами та партнерами Альянсу. За останні півтора року ми стали свідками безпрецедентної єдності, нас об'єднало горе України. Ми об'єдналися навколо України з першого дня повномасштабного вторгнення, тому будемо і надалі її підтримувати. Також продовжимо зміцнювати оборонну потужність наших країн-учасниць НАТО, тому будемо обговорювати наступні критичні кроки", - сказав держсекретар.