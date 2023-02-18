Про це він сказав під час трансляції конференції в етері Еспресо.

"Ми не маємо ні краплини сумніву у перемозі України й на те є причини. Попри всю допомогу, яку ми надаємо, важливим є те, що Україна бореться за свою територію, за своє майбутнє, за свою землю, а росіяни цього не роблять – це і є унікальною причиною, чому ми не сумніваємося", - пояснив державний секретар США.