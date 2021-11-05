Ми повторно відкриваємо Закарпаття - Кулеба
Закарпаття - це одне з найкращих місць, де можна говорити що Україна інтегральна частина Європи, зокрема, Центральної Європи. Повторно відкриваючи Закарпатську область, ми відкриваємо нові можливості для України
На цьому наголосив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України на форумі ідей та рішень “Re:Open Zakarpattia”.
"Упродовж десятиліть представники органів владу України дуже мало приділяли увагу цьому регіону, ми намагалися виправити цю помилку, - зазначив Дмитро Кулеба. - Закарпаття є важливою областю не лише в міжнародному чи центральноєвропейському контексті, Закарпаття є важливими для України в цілому. Неможливо краще проілюструвати це, ніж згадати 128-му бригаду ЗСУ. Ця без жодних перебільшень героїчна бригада, найбільш готових до бою, неофіційно "Закарпатський легіон", об’єднує хоробрих чоловіків і жінок з різними ідентичностями по-справжньому репрезентує той регіон, який вона представляє. Перший герой, який пожертвував своїм життям, захищаючи від російської агресії, був родом з Берегова –19-річний Роланд Попович".
Дмитро Кулеба також наголосив, що налагоджуючи зв’язки з країнами центральної Європи, ми посилюємо безпеку, отримуємо захист, покращуємо процвітання і розвиток для України.
"Центральна Європа - одна з наймультикультурніших частин світу. Тут бачили багато болю і страждань, але бачили надзвичайну здатність об’єднуватися і працювати за складних обставин. Закарпаття повністю вписується в цю мозаїку, це розмаїтий регіон мультиетнічний регіон, який формує унікальну культуру".
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