Ми повторно відкриваємо Закарпаття - Кулеба

На цьому наголосив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України на форумі ідей та рішень “Re:Open Zakarpattia”.



"Упродовж десятиліть представники органів владу України дуже мало приділяли увагу цьому регіону, ми намагалися виправити цю помилку, - зазначив Дмитро Кулеба. - Закарпаття є важливою областю не лише в міжнародному чи центральноєвропейському контексті, Закарпаття є важливими для України в цілому. Неможливо краще проілюструвати це, ніж згадати 128-му бригаду ЗСУ. Ця без жодних перебільшень героїчна бригада, найбільш готових до бою, неофіційно "Закарпатський легіон", об’єднує хоробрих чоловіків і жінок з різними ідентичностями по-справжньому репрезентує той регіон, який вона представляє. Перший герой, який пожертвував своїм життям, захищаючи від російської агресії, був родом з Берегова –19-річний Роланд Попович".



Дмитро Кулеба також наголосив, що налагоджуючи зв’язки з країнами центральної Європи, ми посилюємо безпеку, отримуємо захист, покращуємо процвітання і розвиток для України.



"Центральна Європа - одна з наймультикультурніших частин світу. Тут бачили багато болю і страждань, але бачили надзвичайну здатність об’єднуватися і працювати за складних обставин. Закарпаття повністю вписується в цю мозаїку, це розмаїтий регіон мультиетнічний регіон, який формує унікальну культуру".