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Війна з Росією: хроніка
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Ми проживемо цю зиму…

Вікторія Сюмар
21 листопада, 2022 понедiлок
08:05
Погляд Вікторія Сюмар

Ціль Росії — депопуляція, випалена земля за принципом "так нє достанься же ти нікому"

Напевно мені пощастило. Як виявилося. Я виросла в маленькому містечку на Вінниччині й прожила там початок 90-х… Я добре знаю, що таке відсутність води, світла, каналізації й часом навіть їжі…

Нам пощастило, в нас була криниця і плита. І дрова та вугілля. Плита давала тепло і на ній можна було готувати гаряче. Пам’ятаю довгі темні зимові вечори біля тієї грубки з батьками. З їхніми розмовами та лузанням насіння…

А також відра з водою, розкіш прийняти ванну та постійне просівання спаленого вугілля.

Цілком ймовірно нас вже скоро чекають такі ж вечори… І в цьому мало романтики.

Я постійно думаю, як багато людей поїде з України цієї зими. І скільки вже напевне не повернеться. Я думаю про тих, хто повірив і повернувся восени. Відправив дітей до школи. І зараз вони годинами там сидять у підвалах і очікують на найдовші зимові канікули. Діти війни…

І в цьому ціль Росії — депопуляція, випалена земля за принципом "так нє достанься же ти нікому".

Ще я думаю, що вкрай важко людям на фронті. В розбомбленому Бахмуті, Авдіївці, на Луганщині. Холодно. Бракує зв’язку, генераторів, "старлінків". І навіть буржуйок. І там це треба не для комфорту, а для роботи та виживання. Виживання країни.

Так сталося, що про комфорт, або точніше виживання цивільних буде думати кожен сам. Хоча саме такий сценарій був очікуваним, і навіть я писала про нього тут кілька місяців тому.

Зараз треба подбати про базові запаси (добре усвідомлюю їх з дитинства):

- питна вода;

- місткість для зберігання технічної води;

- радіо на батарейках;

- їжа тривалого зберігання — тушкованки та інші консерви;

- теплий одяг, ковдри та, можливо, намет (так, в ньому дуже добре зберігається тепло)

- зарядка для смартфона на сонячних батареях.

В ідеалі — місце з вогнем, типу пічки чи буржуйки. Дрова. І генератор з запасами бензину чи дизеля. Можна ще балон газу з плиткою. Акумулятор на сонячних панелях, але це вже практично розкіш. Для зв’язку замовляють starlink, але це подвійна розкіш, оскільки для його роботи треба або акумулятор, або генератор.

Ми проживемо цю зиму.

І вже з весни та влітку нас чекає бум попиту на теплопомпи та сонячні панелі з акумуляторами. Бо це вже питання безпеки. Так відбудеться енергетична модернізація та енергетична незалежність…

Відбудеться незалежність загалом. Яка українцям дається чи не найвищою ціною у світі… Ціною крові, поту і сліз. Ціною страждань і водночас радістю перемог та взаємодопомоги й підтримки. Ціною відчуття, як багато ми можемо.

Ми проживемо цю зиму…

Джерело

Про авторку. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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війна з Росією
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