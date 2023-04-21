Ми щодня виграємо важливий час і не даємо РФ зайняти зручні рубежі, - Сирський

Про це командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у telegram.

"Наші оборонці продовжують стримувати армію противника, сковуючи його дії на всіх напрямках. У ці весняні дні ми щодня виграємо важливий час і не даємо ворогам зайняти зручні для нього рубежі. Сили оборони неодноразово демонстрували, що можуть ефективно бити ворога. Слава захисникам України! Слава Україні!", - пише Сирський зі зони відповідальності Східного угруповання військ.

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